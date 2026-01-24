The Witcher 4 könnte eines der teuersten Spiele aller Zeiten werden

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit Monaten warten wir auf echte Infos zu The Witcher 4 – und jetzt meldet sich ein Analyst mit einem Statement, das nicht nur überraschen, sondern auch erstaunen kann. Laut Mateusz Chrzanowski von der Investmentbank Noble Securities könnte CD Projekt Red bis zu 800 Millionen US-Dollar für Entwicklung und Marketing ausgeben – und damit eines der teuersten Spiele der Geschichte schaffen.

Das ist kein offizielles Statement von CD Projekt, sondern eine Analysten-Schätzung, basierend auf internen Berechnungen und Branchentrends. Dennoch: Schon diese Zahl lässt aufhorchen.

Warum diese Summe so krass ist

Um das mal greifbar zu machen: Der Vorgänger The Witcher 3: Wild Hunt hatte ein Gesamtbudget von rund 80 Millionen $, einschließlich Entwicklung und Marketing. Sollte The Witcher 4 wirklich an die 800 Millionen $ kommen, wären das fast 10-mal so viel.

Und im Vergleich zu anderen Blockbustern? Die Zahlen variieren, aber nur ganz wenige Titel in der Branche erreichen auch nur annähernd diese Dimension. GTA 6, das als das ehrgeizigste Rockstar-Projekt gilt, wird in manchen Berichten auf bis zu 2 Milliarden $ geschätzt – aber auch dort sind keine offiziellen Zahlen bestätigt.

Was steckt hinter der immensen Summe?

Der Analyst teilt das Budget in zwei große Teile: rund 388 Millionen $ für die eigentliche Entwicklung und nochmals so viel für Marketing, Trailer, Events und weltweite Promotion.

Erstens arbeitet CD Projekt heute mit deutlich größeren Teams als noch zu Witcher 3-Zeiten. Mehr Entwickler bedeuten mehr kreative Köpfe – aber auch höhere Personalkosten. Zweitens setzt das Studio wohl erstmals auf die Unreal Engine 5, statt auf die hauseigene RED Engine, was für mehr technische Qualität sorgt. Aber auch zusätzliche Lizenz- und Implementierungskosten mit sich bringt.

Noch kein offizielles Statement

Bevor du dich zu sehr hineinsteigerst: Diese 800 Millionen $-Zahl stammt nicht von CD Projekt selbst, sondern ist eine Analysten-Prognose. Das Studio hat solche Summen noch nicht bestätigt. Also bleibt ein Teil dieser News Spekulation, auch wenn sie extrem plausibel wirkt.

