The Witcher 4 RTX Mega Geometry: Millionen animierter Bäume, Pathtracing ohne Kompromisse

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Auf der Game Developers Conference 2026 in San Francisco hat Nvidia eine neue Szene aus The Witcher 4 gezeigt. Zu sehen ist ein dichter, vollständig animierter Wald mit Millionen einzelner Pflanzen, Bäume und Blätter, jedes Objekt präzise beleuchtet, jedes mit korrekten Schatten in Echtzeit. Die Technik dahinter heißt RTX Mega Geometry. Das Gezeigte ist laut Nvidia und CD PROJEKT RED kein Gameplay, sondern eine Techdemo des Foliage-Systems in Entwicklung. Es ist aber das erste Mal, dass man einen Blick darauf bekommt, wie die Spielwelt von The Witcher 4 technisch funktionieren soll.

Was RTX Mega Geometry ist

Pathtracing ist die präziseste Methode zur Beleuchtungsberechnung in Echtzeitspielen. Jeder Lichtstrahl wird physikalisch korrekt durch die Szene verfolgt, reflektiert und gebrochen. Das Problem ist Vegetation. Blattähnliche Geometrie ist extrem komplex, tausende kleiner transparenter Dreiecke pro Baum, mit Bewegung durch Wind, übereinanderliegenden Schichten und schwer vorhersehbaren Lichtinteraktionen. Bisher schaffen Entwickler das durch reduzierte Geometrie, was aber Bildqualität kostet. RTX Mega Geometry geht anders vor.

Die Technologie fasst Geometrie in sogenannte Cluster zusammen, komprimiert und cacht diese Cluster über mehrere Frames hinweg und aktualisiert nur die Partitionen, die sich tatsächlich verändert haben. Zusätzlich kommen Opacity Micromaps zum Einsatz: ein Verfahren, das transparente Objekte wie Blätter für den Raytracer effizienter behandelt und schnellere Strahlverfolgung durch komplexe Strukturen ermöglicht. Das Ergebnis: vollständiges Pathtracing einer dichten Waldszene mit Millionen animierter Objekte bei spielbaren Bildraten.

Was das in Zahlen bedeutet

RTX Mega Geometry ist keine neue Ankündigung von der GDC, sondern eine bestehende Technologie, die für The Witcher 4 in einer neuen Foliage-spezifischen Version weiterentwickelt wurde. Das Verfahren existiert seit Anfang 2025 und ist seit Januar 2026 in Alan Wake 2 aktiv. Dort liefert es laut Nvidia zwischen 5 und 20 Prozent mehr Bildrate beim Pathtracing und spart rund 300 Megabyte VRAM.

Für The Witcher 4 verspricht Nvidia eine noch weiterentwickelte Version, die speziell für animierte Vegetation optimiert wurde. Der Rendering-Engineer von CD PROJEKT RED, Cezary Bella, fasste es so zusammen: Man könne jetzt Wälder mit vollständigem Pathtracing realisieren, was bisher schlicht nicht möglich gewesen sei. Nvidia plant außerdem, die Mega-Geometry-Technologie im Laufe des Jahres als Open-Source-Paket zu veröffentlichen, damit alle Entwickler davon profitieren können.

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.