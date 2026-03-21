Fast 500 Entwickler an The Witcher 4 und CD Projekt kündigt unbekanntes Spiel an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

CD Projekt RED hat am 20. März 2026 seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Zahlen sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Stand 28. Februar 2026 beschäftigt das polnische Studio 933 Entwickler, ein Jahr zuvor waren es 707. Das entspricht einem Wachstum von 226 Personen oder knapp 24 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Mehr als die Hälfte dieser Belegschaft, nämlich 499 Personen, arbeitet an The Witcher 4.

CEO Michał Nowakowski fasste es so zusammen: Im vergangenen Jahr seien mehr als 220 Entwickler zu den Teams gestoßen, die meisten davon an The Witcher 4, um die Qualität zu verbessern und die auf dem Unreal Fest präsentierten technischen Lösungen auf das gesamte Spiel zu übertragen. CFO Piotr Nielubowicz ergänzte: Die Produktion von The Witcher 4 läuft mit Volldampf.

Was die Teamgröße bedeutet und wie sie historisch einzuordnen ist

499 Entwickler an einem einzelnen Spiel ist eine außergewöhnliche Zahl. Zum Vergleich: An The Witcher 3 arbeiteten in der Hochphase rund 250 interne Entwickler. Cyberpunk 2077 kam in seiner finalen Entwicklungsphase auf etwa 530 Personen, allerdings bei einem damals deutlich kleineren Gesamtstudio. Dass The Witcher 4 heute über 53 Prozent der gesamten Belegschaft auf sich vereint, zeigt, welche Priorität das Projekt intern hat.

Neben The Witcher 4 wachsen auch die anderen Teams: Cyberpunk 2, der Nachfolger von Cyberpunk 2077 mit Projektname Orion, hat sein Team seit Oktober 2025 von 116 auf 149 Entwickler vergrößert und befindet sich in der Vorproduktion. Project Sirius, das geplante Witcher-Multiplayer-Spin-off, ist von 49 auf 71 Entwickler gewachsen. Project Hadar, eine vollständig neue Marke, zählt 26 Entwickler und befindet sich in einer frühen Konzeptphase.

Das unangekündigte Projekt: Witcher-3-DLC?

Der interessanteste Satz im Bericht ist kurz und präzise: CD Projekt RED bestätigt, dass in den kommenden Quartalen ein bisher nicht angekündigtes Projekt veröffentlicht wird. Das Studio nennt weder Titel noch Plattform. In der Community und unter Analysten verdichten sich die Hinweise jedoch, dass es sich um eine neue Story-Erweiterung für The Witcher 3 handelt.

Der dritte Teil hat laut aktuellem Bericht weltweit über 60 Millionen Exemplare verkauft. 55 Prozent der Verkäufe 2025 kamen von PC-Spielern, 25 Prozent von PS5, jeweils 10 Prozent von Switch 2 und Xbox Series. Ein neuer DLC würde diese weiterhin aktive Spielerschaft direkt ansprechen. Wann genau das unangekündigte Projekt erscheint, ist unklar. Analysten schätzen Sommer 2026 als wahrscheinlichsten Zeitraum.

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