The Witcher 4 könnte bereits 2025 erscheinen

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass die Veröffentlichung von The Witcher 4 näher sein könnte als bisher angenommen. Entwickler CD Projekt Red hat Ende 2022 mehrere neue Projekte angekündigt, darunter die lang erwartete Fortsetzung des Erfolgsspiels The Witcher 3: Wild Hunt aus dem Jahr 2015. Der vierte Teil, welcher unter dem Arbeitstitel Project Polaris entwickelt wird, soll den Auftakt zu einer neuen RPG-Trilogie bilden, allerdings sind bisher nur wenige Details bekannt. Obwohl Project Polaris oft als The Witcher 4 bezeichnet wird, hat CDPR noch nicht bestätigt, ob die neue Trilogie die Geschichte von Geralt von Rivia fortsetzen oder einen neuen Protagonisten einführen wird. Es wurde jedoch angedeutet, dass der berühmte Monsterjäger in irgendeiner Funktion zurückkehren könnte, selbst wenn er nicht mehr vom Spieler gesteuert wird.

Einige Fans spekulieren, dass die neue Witcher-Trilogie stattdessen Geralts Schützling Ciri folgen könnte, abhängig von den Entscheidungen, die der Spieler in The Witcher 3: Wild Hunt getroffen hat. Je näher die Veröffentlichung rückt, desto mehr Informationen werden wahrscheinlich bekannt. Ein neuer Leak deutet nun möglicherweise darauf hin, wann das Spiel erscheinen könnte. Wie der Reddit-Nutzer MrFrostPvP- auf r/witcher berichtet, ist kürzlich auf GOG.com eine Seite für The Witcher 4 aufgetaucht. Diese Seite nennt den 31. Dezember 2025 als Veröffentlichungsdatum. Dies bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass der Titel im Jahr 2025 erscheinen wird, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Spiele ohne offizielles Erscheinungsdatum den letzten Tag des Jahres als Platzhalter nutzen.

The Witcher 4: Release Ende 2025?

Andere Reddit-Nutzer spekulieren bereits darüber, was das Platzhalterdatum für die Veröffentlichung von The Witcher 4 bedeuten könnte. Einige vermuten, dass das Spiel entweder 2026 oder 2027 erscheinen wird. Während sich viele auf den nächsten Teil der beliebten Witcher-Reihe freuen, hoffen andere, dass CDPR sich mehr Zeit lässt, um eine Wiederholung der Probleme von Cyberpunk 2077 aus dem Jahr 2020 zu vermeiden. Dieses Spiel war von zahlreichen Bugs und Glitches geplagt und hätte beinahe den Ruf des Studios ruiniert. Einige Community-Mitglieder weisen darauf hin, dass CDPR seit der ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2022 nichts Neues gezeigt hat. Dies hat eine Diskussion darüber ausgelöst, wann die Spieler einen Trailer zu sehen bekommen könnten. Jedoch kämpft das Studio aktuell auch gegen wirtschaftliche Schwierigkeiten.