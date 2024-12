The Witcher 4: Erscheint es erst für die nächste Xbox und PS6?

Fans der „The Witcher“-Reihe warten gespannt auf den nächsten großen Schritt. Doch auch nach dem ersten Trailer bleibt weiterhin unklar: Auf welchen Plattformen wird The Witcher 4 spielbar sein? Der polnische Entwickler CD Projekt Red hält sich dazu bedeckt, was die Spekulationen um den Titel nur noch anheizt. Kommt The Witcher 4 gar erst für die nächste Xbox und PS6 heraus?

Die Entwicklung von The Witcher 4 ist schon lange kein Geheimnis mehr, doch Details zu den Plattformen sind rar. In einem Interview gab der Entwickler an, dass sie sich aktuell nicht auf spezifische Plattformen festlegen können. Warum diese Zurückhaltung? Laut den Entwicklern hängt viel von der weiteren Entwicklung der Hardware-Landschaft ab.

Bis zur Veröffentlichung des Spiels, die noch einige Jahre entfernt sein könnte, könnten sich Technologien und Marktanforderungen drastisch ändern. „Wir arbeiten gerade zusammen mit den Ingenieuren von Epic an einer neuen Engine und es gibt eine großartige Synergie und Zusammenarbeit zwischen uns“, so Game Director Sebastian Kalemba gegenüber Eurogamer.

Für welche Plattformen erscheint The Witcher 4?

Ein Hauptgrund für die Ungewissheit könnte die aktuelle Konsolengeneration sein. Spiele wie Cyberpunk 2077 haben gezeigt, dass die Optimierung für ältere Hardware problematisch sein kann. Daher könnte CD Projekt Red warten, bis klar ist, wie lange Konsolen wie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S den Markt dominieren. Es bleibt auch die Frage, ob das Spiel überhaupt für Konsolen erscheinen oder stärker auf PCs und Cloud-Gaming-Plattformen setzen wird.

Für Fans bedeutet die Unsicherheit vor allem Geduld. Wer sich jedoch fragt, ob eine Veröffentlichung für die aktuelle Konsolengeneration realistisch ist, sollte bedenken, dass die Entwicklung eines AAA-Spiels Jahre dauern kann. Wenn The Witcher 4 frühestens 2026 oder 2027 erscheint, könnten neue Konsolen bereits am Horizont stehen, wie eine neue Xbox-Konsole, die voraussichtlich 2026 kommt. Es ist also nicht so unrealistisch, dass The Witcher 4 aufgrund seiner optischen Bildgewalt und Größe gar nur für PS6 und der nächsten Xbox kommt.

Wann erscheint The Witcher 4? CD Projekt Red hat keine festen Pläne für eine baldige Enthüllung. Es bleibt abzuwarten, ob wir im Jahr 2025 erste Einblicke bekommen.

