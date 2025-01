The Witcher 4: CD Projekt Red bestätigt immersive NPCs

CD Projekt Red hat angekündigt, dass die NPCs in The Witcher 4 deutlich verbessert werden sollen, um den Spielern ein intensiveres Erlebnis zu bieten. Trotz der bekannten Stärke des Studios im Geschichtenerzählen wurden die NPCs in den Vorgängern von der Community kritisiert, und es scheint, dass das Studio diesen Bereich verbessern möchte. The Witcher 4 zählt zu den am meisten erwarteten Spielen der letzten Zeit, ähnlich wie GTA 6. Seit der Ankündigung im Jahr 2022 warten die Fans gespannt auf Neuigkeiten zum Spiel. Die Game Awards brachten den Fans mit dem ersten Trailer große Freude. Inzwischen haben die Entwickler weitere Informationen preisgegeben, was die Spieler erwarten können.

In einem neuen Interview mit Gamertag Radio teilt Sebastian Kalemba, der Game Director von The Witcher 4, spannende Details über die NPCs im Spiel. Die Entwickler sind entschlossen, die NPCs einzigartig und lebendig zu gestalten. Sie haben eine Regel eingeführt, die sicherstellt, dass jeder NPC wie ein eigenständiger Charakter mit einer eigenen Geschichte wirkt. Die Fans waren mit den NPCs in Cyberpunk 2077 unzufrieden, da sie oft als eintönig und leblos empfunden wurden. Mit The Witcher 4 möchte CD Projekt Red diesen Aspekt verbessern. Kalemba hebt im Trailer eine Szene hervor, in der ein Mädchen von den Dorfbewohnern gezwungen wird, im Wald zu beten, um das Dorf zu schützen. Diese Szene unterstreicht den Fokus auf individuelle Charaktere mit einzigartigen Rollen. Kalemba fügt hinzu: „So funktionieren Dörfer, oder? Jeder Charakter hat seine eigene Rolle.“

The Witcher 4 mit NPCs, welche einzigartige Persönlichkeiten besitzen

Fans von The Witcher 4 dürfen sich auch bei anderen NPCs auf Verbesserungen freuen, denn laut Sebastian plant das Team, sowohl das Aussehen als auch das Verhalten der NPCs auf mehreren Ebenen zu optimieren. Das erklärte Ziel ist es, ein noch intensiveres Spielerlebnis als in den Vorgängern zu schaffen und dabei die Messlatte höher zu legen. Angesichts der hohen Standards, die CD Projekt Red in der Spieleerzählung bereits gesetzt hat, wird es spannend sein zu sehen, wie der kommende Titel auf diesem Fundament aufbauen wird.

Quelle: youtube.com via Parris

