CES 2025: Das erwartet uns von Sony

Sony hat ein neues Promo-Video für ihre bevorstehende Pressekonferenz auf der CES 2025 veröffentlicht. Die Veranstaltung, welche nächste Woche stattfindet, wird eine Vielzahl wichtiger Ankündigungen und Produktvorstellungen von verschiedenen Unternehmen bieten, und Sony wird auf dieser jährlichen Technologiemesse in voller Stärke vertreten sein. Als einer der führenden Technologiekonzerne weltweit ist Sony seit Jahren regelmäßig auf der CES präsent. Die Pressekonferenzen des Unternehmens auf der CES sind oft der Ort, an dem neue Unterhaltungselektronikprodukte wie Fernseher, Kameras und Mobiltelefone sowie innovative Technologien für die Film- und Videoproduktion vorgestellt werden. Es gibt auch gelegentlich Überraschungen, wie auf der CES 2024, als Sony ein Auto mit einem PS5-Controller steuerte. Es ist keine Überraschung, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr vertreten sein wird.

Sony hat ein neues Video auf ihrem offiziellen X-Account gepostet, das auf bemerkenswerte Ankündigungen ihrer verschiedenen Abteilungen auf der CES 2025 hinweist. In dem Tweet kündigt das Unternehmen an, dass sie „die Zukunft zur CES 2025“ bringen, und die ersten Sekunden des 15-sekündigen Videos zeigen eine von Guerrilla Games Horizon-Franchise inspirierte Szene mit üppiger Vegetation, zwei Tallnecks und einem Thunderjaw. Dieser Ausschnitt repräsentiert vermutlich eher Sonys PlayStation-Abteilung als eine direkte Anspielung auf ein neues Horizon-Spiel auf der CES 2025. Allerdings wurde das Spinoff Call of the Mountain PS VR2 auf der Messe im Jahr 2022 vorgestellt, sodass diese Möglichkeit nicht völlig ausgeschlossen ist.

We’re bringing the future to CES 2025, one of the biggest tech events in the world.

Who’s excited to see what we have in store?

Learn More: https://t.co/fs9lJZ4XlH#SonyCES pic.twitter.com/lj61BJsl3g

— Sony (@Sony) January 3, 2025