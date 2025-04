Marathon kehrt zurück: Bungie zeigt erstes Gameplay am 12. April – was dich erwartet

Worauf warten Bungie-Fans seit Monaten? Genau – auf erste echte Gameplay-Szenen aus Marathon. Und jetzt ist es endlich so weit: Am 12. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit zeigt Bungie erstmals Spielszenen seines mysteriösen PvP-Shooters live auf Twitch.

Wenn du seit dem Reveal auf dem PlayStation Showcase 2023 gespannt bist, wie sich Marathon wirklich spielt, solltest du dir diesen Termin fett im Kalender markieren.

Endlich gibt es Gameplay – das hat Bungie offiziell angekündigt. Ein kurzer Teaser gibt bereits erste Hinweise: Zwei Spielercharaktere treffen aufeinander, einer wird schwer verletzt und bleibt zurück. Ein mysteriöser Cyber-Kater taucht auf und legt sich neben den Verwundeten. Der andere Spieler entkommt offenbar per Lichtstrahl – wohl eine Art Extraktion.

Was genau passiert? Noch ist alles offen. Aber klar ist: Marathon bleibt ein Extraction-Shooter mit Fokus auf PvP – also keine klassische Story-Kampagne, sondern intensives Multiplayer-Gameplay auf einem fremden Planeten.

Nothing compares to a warm dead body. 🐈

Join us on Saturday, April 12 @ 10AM PT for the Marathon Gameplay Reveal Showcase.#MarathonReveal

📺🟣 https://t.co/j72GOyFm9y pic.twitter.com/kcFuZnARLA

