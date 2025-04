Marvel Rivals Season 2: Offizielle Battle Pass-Belohnungen & exklusive Skins enthüllt

Marvel Rivals hat die kosmetischen Skins vorgestellt, die in der zweiten Saison des Battle Pass verfügbar sein werden – darunter Designs für zehn der spielbaren Helden. Die neue Saison beginnt am 11. April und bringt wie gewohnt einen frischen Battle Pass mit neuen Belohnungen. Bereits in Season 0, die kürzer ausfiel, konnten Spieler Skins für Black Panther, Punisher, Doctor Strange, Hela und Mantis freischalten. Während Black Panther und Mantis die äußersten Belohnungsstufen markierten, war das Hela-Kostüm kostenlos erhältlich.

Der Start von Season 1 brachte einen weiteren Battle Pass mit Skins für zehn Helden, von denen zwei ebenfalls gratis verfügbar waren. Mit dem bevorstehenden Start der zweiten Saison enthüllte NetEase nun die Inhalte des neuen Battle Pass. Ein neuer Trailer zeigt die zehn Skins, die Spieler erwarten dürfen. Unter dem Namen Flower of Krakoa präsentiert der Trailer u. a. Magik und Psylocke in klassischem Blau-Gelb der X-Men, während Iron Fist ein stilvolles weiß-gold-rotes Outfit trägt.

Natasha Romanoff alias Black Widow erhält diesmal ein Design, das an ihr Hellfire-Gala-Outfit von 2022 erinnert. Auch Luna Snow ist für die Festlichkeiten gerüstet – sie trägt ein elegantes schwarz-weißes Kleid mit Schulterfedern und einem mondförmigen Anhänger.

