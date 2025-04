Marvel Rivals: Neuer Comic enthüllt exklusive Skins

Marvel Rivals hat in der siebten Ausgabe seines Crossover-Comics Marvel Rivals Infinity Comic mehrere potenzielle neue Skins angedeutet. Mit dem Start von Season 2: Hellfire Gala wurde Emma Frost als neueste Vanguard-Heldin ins Spiel eingeführt, während Ultron in einem großen Mid-Season-Update erwartet wird. Spieler, die in die neue Saison einsteigen, können sich eine kostenlose Skin für Duelist Scarlet Witch verdienen.

Nach drei gespielten Matches erhalten sie eine Namensplakette mit der beliebten Heldin, und nach neun Matches wird das neue Chaos Gown-Outfit freigeschaltet. Laut einem Beitrag von Miller Ross auf X (ehemals Twitter) zeigt die neueste Ausgabe des Marvel Rivals Infinity Comic mehrere Helden in Outfits, die bisher nicht im Spiel verfügbar waren. Einige Charaktere tragen elegante Hellfire Gala-Kleidung, während andere in sommerlichen Outfits bei einem Strandausflug zu sehen sind.

‼️ Here’s a first look at an upcoming Hellfire Gala-themed seasonal story skin for Magik from the pages of the Marvel Rivals Infinity Comic #7, available now on Marvel Unlimited.#MarvelRivals pic.twitter.com/eGJHaXp1Dm — Miller Ross (@mmmmmmmmiller) April 11, 2025

Mögliche neue Skins für Marvel Rivals

Zu den gezeigten Helden gehören unter anderem Doctor Strange, Jeff the Land Shark, Magik, Storm, The Thing und Squirrel Girl. Laut Miller Ross könnte das Hellfire Gala-Outfit für Magik in Marvel Rivals als Teil eines Story-Events während Season 2 kostenlos erhältlich sein, obwohl es dazu noch keine offizielle Bestätigung gibt. Viele Fans hoffen darauf, dass NetEase Games dieses ikonische Outfit ins Spiel bringt, da es in der Community sehr beliebt ist.

Wer sich die Outfits selbst ansehen möchte, kann alle sieben Ausgaben des Marvel Rivals Infinity Comic auf Marvel Unlimited lesen. Abonnenten von Marvel Unlimited erhalten am 25. April sogar einen kostenlosen Skin für The Thing in Marvel Rivals. Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist dafür nicht erforderlich – Spieler können sich einen kostenlosen Monat Marvel Unlimited mit dem Promo-Code HEREISTHETHING bis zum 17. April sichern.

Wer nach weiteren kostenlosen Kosmetika sucht, kann sich das Flora Maiden-Kostüm für Mantis verdienen, indem er Herausforderungen im Rahmen des Cerebro Database-Events abschließt. Zudem gibt es einen kostenlosen Skin für Duelist Namor als Teil der Twitch Drops, die mit Season 2 gestartet sind. Mit einer neuen Saison voller Inhalte und weiteren Updates in Aussicht sind viele Fans optimistisch, was die Zukunft von Marvel Rivals betrifft.

Quelle: x.com via @mmmmmmmmiller