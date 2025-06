Fan-Mod bringt Halo-Multiplayer tatsächlich auf Half-Life 1-Engine!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Zwei der ikonischsten Shooter-Franchises treffen in einem Fanprojekt aufeinander: Ein neu veröffentlichter Mod für (das allererste) Half-Life bringt den schnellen, chaotischen Multiplayer von Halo auf die klassische Half-Life-Engine, inklusive legendärer Maps, Waffen und sogar eines funktionierenden Schildsystems. Wer hätte gedacht, dass Master Chief und Gordon Freeman eines Tages auf derselben Map kämpfen?

Verantwortlich für das ambitionierte Projekt ist das Modder-Team The Phoenix Project, das jetzt einen beeindruckenden Trailer zur Mod Halo: Goldsource veröffentlicht hat. Der Name bezieht sich auf die alte Goldsource-Engine – eine interne Bezeichnung für die Game-Engine von Half-Life, einer stark modifizierten Version des QuakeWorld-Codes, die wiederum auf der id Tech 2 basiert – mit der Half-Life 1 ursprünglich umgesetzt wurde. Die Mod überträgt das Gefühl von Halo: Combat Evolved erstaunlich treffsicher auf das technisch viel ältere Grundgerüst von Half-Life.

Kult-Waffen, Controller-Support und Schilde wie im Original

Die Halo-Mod bietet eine Reihe beliebter Features: Waffen wie das Battle Rifle und die Plasma-Pistole sind ebenso an Bord wie Controller-Support, damit sich alles möglichst authentisch anfühlt. Statt klassischer HP-Balken nutzt die Mod sogar ein energetisches Schildsystem, wie man es aus der Halo-Reihe kennt.

Auch das Gameplay wirkt überraschend flüssig. In den gezeigten Spielszenen sind bekannte Halo-Maps nachgebaut, darunter Fanlieblinge wie Blood Gulch. Die Modder setzen dabei auf schnelle Gefechte, Doppelsprünge, Nahkampfangriffe und ein Punktesystem, das stark an Halo erinnert. Zwei meiner Lieblingsspiele in einem? Nehme ich!

Modder versprechen regelmäßige Updates

Wie The Phoenix Project mitteilt, befindet sich die Mod aktuell zwar noch in der Beta-Phase, doch bereits jetzt gibt es große Pläne: Alle drei bis vier Monate soll es neue Inhalte und Verbesserungen geben. Als Nächstes ist ein großes Winter-Update 2025 geplant, das unter anderem neue Maps und Waffen bringen soll, wie die ModDB.com-Seite verrät.

Spannend ist auch das Timing: Gerüchte über ein mögliches Half-Life 3 kursieren dauernd. Insider sprechen von einer bevorstehenden „größeren Ankündigung“. Und auch auf Halo-Seite tut sich was: Ein Leak im PlayStation Store deutet darauf hin, dass Halo: Combat Evolved als Remake für PlayStation erscheinen könnte. Ein bislang undenkbares Szenario, das für viele Fans ein kleiner Paukenschlag wäre.