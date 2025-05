Half-Life 3 kommt wohl – aber Fans könnten bitter enttäuscht werden

Seit Half-Life 2: Episode 2 warten Fans weltweit auf die Fortsetzung – ganze 17 Jahre später scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Ein neuer Leak macht Hoffnung auf Half-Life 3, aber nicht ohne einen bitteren Beigeschmack: Es könnte gleichzeitig das Ende der Reihe sein.

Der bekannte Insider DanielRPK (via Comicbook.com) will erfahren haben, dass Valve Half-Life 3 intern als „finales Kapitel“ betrachtet. Das Spiel sei aktuell in Entwicklung und soll die Geschichte rund um Gordon Freeman endgültig abschließen – danach soll es keine Hauptspiele mehr im Half-Life-Universum geben.

Nach „Half-Life Alyx“: Story führt zu einem logischen Finale

Mit Half-Life: Alyx veröffentlichte Valve 2020 ein gefeiertes Virtual Reality-Prequel, das mit einem Twist endete, der wieder direkt zu Episode 2 führte. Für viele war das ein Signal: Die Geschichte lebt – Half-Life 3 kommt vielleicht doch. Es wäre unlogisch, einen weiteren Cliffhanger einzubauen, wenn keine Fortsetzung geplant ist.

Genau deshalb sind die aktuellen Gerüchte so spannend (und zugleich enttäuschend). Denn statt einer neuen Trilogie oder regelmäßigen Episoden soll Half-Life 3 laut Leak das große Finale darstellen. Danach will sich Valve angeblich von der Marke verabschieden. Zumindest für Hauptspiele mit Gordon Freeman in der Hauptrolle.

Warum ein Ende logisch, aber traurig wäre

Valve ist kein Studio wie andere. Statt jährlich neue Titel zu veröffentlichen, setzt man intern auf flache Hierarchien, kreative Freiheit – und nur wenige, aber große Spiele. Der Druck, den ein Half-Life 3 nach all den Jahren erzeugt, ist enorm. Ein Abschluss könnte helfen, endlich einen Haken an das Kapitel zu setzen – für Entwickler und Fans gleichermaßen. Man kommt quasi zur „Ruhe“.

Trotzdem fällt es schwer zu glauben, dass Valve das Universum komplett ruhen lässt. Möglich wären weitere Spin-offs wie Alyx, vielleicht mit anderen Charakteren, anderen Perspektiven oder neuen Technologien.

Kommt Half-Life 3 wirklich noch 2025?

DanielRPK zufolge könnte Half-Life 3 noch dieses Jahr angekündigt werden. Valve selbst schweigt wie immer – offiziell wurde nichts bestätigt. Doch wenn die Gerüchte stimmen, steht uns ein emotionales Comeback bevor. Und womöglich kein Abschied auf Raten.

Bereits seit 2021 laufen die Gerüchte, dass Valve Half-Life 3 in Entwicklung hat. Also die Entwicklung neu gestartet hat. Letztes Jahr enthüllte ein Dataminer mögliche Hinweise auf der Steam-Plattform. Anfang 2025 gingen bereits Release-Gerüchte für heuer ein. Erst kürzlich wurden Stimmen laut, dass der Titel bereits von Anfang bis Ende spielbar sein soll und noch vor GTA 6 erscheinen könnte!