Valve-Dataminer enthüllt mögliche Hinweise auf Half-Life 3

Gerüchte rund um Half-Life 3 gibt es seit 2007. Seitdem ist viel passiert. Zumindest haben Fans von Gordon Freeman ein VR-Abenteuer mit seiner Zeitgenossin aus Half-Life 2, Alyx, im Jahr 2020 erhalten. Doch das „richtige“ HL3 blieb und bisher verwehrt, obwohl HL2: Episode 2 einen gewaltigen Cliffhanger hatte. Gerüchte um den dritten Teil der beliebten Serie kursieren seit Jahren, aber diese neue Entwicklung scheint plausibler denn je.

Warum wir die Gerüchte um Half-Life 3 überhaupt ernst nehmen? Ein bekannter Valve-Dataminer namens Tyler McVicker hat Hinweise auf ein neues Projekt bei Valve entdeckt, das den Codenamen Project White Sands trägt. Diese Entdeckung basiert auf einem Reddit-Beitrag, der verriet, dass die Synchronsprecherin Natasha Chandel an diesem Projekt beteiligt war/ist. Ihr Lebenslauf, der diese Information enthielt, wurde inzwischen gelöscht, was die Spekulationen unter den Fans weiter anheizt. Tyler McVicker ist ein glaubwürdiger Insider in der Valve-Szene, dass hat er bereits vor 5 Jahren bewiesen als er HL Alyx mehr oder weniger voraussagte. Laut ihm handle es sich bei Project White Sands um ein neues, vollwertiges Half-Life-Spiel ist, das intern als HLX bekannt ist.

McVicker hat auf seinem YouTube-Kanal enthüllt, dass die Updates für Valves Source 2-Spiele „String“-Referenzen auf einen Charakter in HLX enthalten, der einen HEV-Anzug trägt. Dieser Charakter lebt „außerhalb der Welt“ und trifft dort auf Wesen wie Xenquallen oder Xenswooper. Diese Begriffe wirken als wären sie allesamt aus dem Half-Life-Universum.

Was könnte der Codename „White Sands“ bedeuten?

Der Name White Sands könnte auf das Setting von Half-Life 3 in New Mexico (USA) anspielen. Dies würde zur Geschichte der Serie passen, da die ursprünglichen Spiele in ähnlichen Umgebungen spielten.

McVicker spekuliert, dass diese Details aus Half-Life Alyx „herausgeschnitten“ wurden, aber seitdem weiterentwickelt wurden.

Half-Life 3: Eine Geschichte für PC-Gamer

Tatsächlich habe ich mich mit HL3 schon so oft in den letzten Jahr(zehnten) beschäftigt, dass ich es selbst kaum glauben kann, dass irgendetwas daran stimmen könnte. Wird diese X-Akte endlich enthüllt?

Dagegen sprechen zwei wichtige Fakten:

Valve hat bisher noch keine offizielle Bestätigung für Half-Life 3 gegeben . Also seit beinahe 20 Jahren nicht. Irgendwie wirkt es so als hätte Valve sowieso ein Problem mit der Zahl 3. Oder kennt jemand Portal 3, Team Fortress 3 oder Left 4 Dead 3?

. Also seit beinahe 20 Jahren nicht. Irgendwie wirkt es so als hätte Valve sowieso ein Problem mit der Zahl 3. Oder kennt jemand Portal 3, Team Fortress 3 oder Left 4 Dead 3? Half-Life 3 ist mehr als nur ein Spiel; es ist ein Symbol für die Erwartungen und Hoffnungen einer ganzen Spielergeneration. Der Erwartungsdruck für das nächste Gordon Freeman-Abenteuer ist grenzenlos. Valve kann eigentlich nur verkacken.

Außerdem sollen (ebenfalls lt. McVicker) 2021 nur wenige Valve-Mitarbeiter wirklich mit HL3 beschäftigt gewesen sein. Kann Valve in so kurzer Zeit, dank der Source 2-Engine, ein neues Half-Life aus dem Hut hervorzaubern?

Und falls es doch bloß „enthüllt“ wird und Valve sagt es erscheint in wenigen Monaten, dann weiß ich zumindest wann ich fix Urlaub benötige, um dieses Spektakel (hoffentlich) zu genießen.