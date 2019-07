Share on Facebook

Diese „mysteriösen Zauberer“ bei Valve haben etwas vor, und es kann mit Half-Life zusammenhängen. Was genau vor sich geht, ist nicht klar, aber basierend auf den jüngsten Aktualisierungen bestehender Valve-Games hat es etwas mit der „Citadel“ zu tun. Im folgenden Video erklärt Tyler McVicker von Valve News Network, was die Community in einem kürzlich veröffentlichten Low-Level-Engine-Update für DOTA 2 entdeckt hat.

Anfänglich schien sich Citadel auf eine Ebene im noch nicht angekündigten Half-Life-VR-Projekt zu beziehen, aber McVicker sagte, dass sich schließlich herausstellte, dass es sich um ein völlig separates Source 2-Projekt handelt. Was es tatsächlich sein könnte, ist jedermanns Vermutung, aber es „hat eine Menge Dinge im Zusammenhang mit Stealth, AI-Pfadfindung und einer Top-View-Minikarte“, und laut McVicker ist es definitiv nicht das „Flaggschiff“ des VR-Spiels, das Valve Anfang dieses Jahres neckte.

Interessant, oder? Natürlich, wie McVicker mit Bedacht sagt, gibt es keine Bestätigung, dass es sich um ein neues Half-Life-Spiel handelt oder dass es sich sogar um einen Shooter handelt. Da das Citadel-Projekt einen ähnlichen Source 2-Build wie Dota 2 zu verwenden scheint, stehen die Chancen gut, dass es sich um ein Top-Down-Taktikspiel handelt.

Aber Source 2 kann eine Menge Dinge, und es ist wirklich nicht abzusehen, wie Citadel aussehen wird – bis jetzt. Gibt es auf der Welt noch Platz für ein neues Half-Life? Ich sage: Ja!