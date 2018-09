Es war einmal… Eine Zeit als VALVE als Spiele-Entwickler hochkarätige Titel wie Half-Life, Team Fortress, Counter-Strike oder PORTAL auf den Markt gebracht hat. Doch das ist lange her und seit dem macht sich die Gamer-Gemeinschaft weltweit darüber lustig, warum VALVE eben nix macht.

Mit dem Erfolg von STEAM und den hauseigenen Multiplayer-Titeln ist es schon eine lange Zeit her, als man ein brandneues Game von VALVE zocken durfte. Das kommende Kartenspiel zu DOTA 2, Artifakt, ist das erste neue Game seit geschlagenenen 5 (!) Jahren, wenn es am 28. November für PC veröffentlicht wird.

Im Gespräch mit IGN stellte VALVE’s Jeep Barnett fest, dass sich das Unternehmen im Allgemeinen all der Witze und Meme, die im Internet über sie dringen, sehr bewusst sind.

„Ich denke, wir sind uns all der Witze sehr bewusst, denn wir alle lauern alle Foren und teilen sie miteinander“, sagte er.

Er stellte fest, dass VALVE in den letzten fünf Jahren nichts getan hat – in dieser Zeit hat das Unternehmen in Verbesserungen für Steam, besseren Kundenservice, Investitionen in SteamOS, den Steam Controller und HTC Vive und einige VR-Projekte investiert. Laut ihm ist auch der Kartenspiel Artifakt bereits seit 2015 in Entwicklung.

„Jetzt sind wir an einem Ort, an dem wir in der Lage sind, als Unternehmen wieder viel mehr in Games zu investieren“, sagte Artifact-Programmierer Brandon Reinhart. „Die Antwort auf ‚Sie sitzen nur auf Ihren Hintern, sitzen auf einem Haufen Geld, schwimmen um das Goldgewölbe‘ ist, das nicht wirklich zu tun. Wir liefern eine Menge qualitativ hochwertiger Spiele, die zeigen, dass wir wirklich hart arbeiten.“

Reinhart fügte hinzu, dass Ventil-Fans mehr Aktivität von der Firma erwarten können.

„In den nächsten Jahren wirst du sehen, dass wir mehr tun“, sagte er.

Vielleicht (und an dieser Stelle fange ich wieder damit an) gibt es doch noch eine Chance auf Half-Life 3.