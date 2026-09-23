Counter-Strike 2: Neues Feature und Leaks zur M14 enthüllt

Daniel Mosaad Für Daniel steht das Gaming unangefochten an erster Stelle. Sollte er jedoch ausnahmsweise mal nicht zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, stehen die Chancen extrem gut, ihn im Kinosaal anzutreffen. In der Gaming-Welt schlägt sein Herz besonders für JRPGs und ausgiebige MMO-Abenteuer. Er hat unzählige Stunden in Welten wie der Persona- oder der Tales of-Reihe verbracht, verliert sich aber auch gerne in nostalgischen Nischentiteln wie Golden Sun.

Erst vor Kurzem überraschte Valve die Community mit umfangreichen Anpassungen der Matchmaking-Netcodes. Nun legt der Entwickler mit dem nächsten großen Update nach. Für Counter-Strike 2 wurde ein Patch ausgerollt, der eine der zentralen Mechaniken des Taktik-Shooters grundlegend verändert. Neben der Einführung des viel diskutierten „leisen Nachladens” verdichten sich zudem die Hinweise auf eine brandneue Waffe im Arsenal: das M14-Gewehr.

Gamechanger für Schleicher: Wie funktioniert das „leise Nachladen“?

Bislang war das Nachladen in Counter-Strike stets ein erhebliches Risiko. Der Sound verriet Feinden in der Umgebung sofort die eigene Position. Mit dem neuen Update führt Valve eine Mechanik ein, die es Spielern erlaubt, das Magazin nahezu geräuschlos zu wechseln – allerdings nur, wenn sie einen entscheidenden Nachteil in Kauf nehmen. Das eröffnet für Clutch-Situationen und Ninja-Playstyles völlig neue taktische Wege, verlängert die Nachladezeit allerdings spürbar.

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Leaks: Neues Scharfschützengewehr M14 landet eventuell bald im Waffen-Arsenal

Neben den Gameplay-Änderungen sorgt vor allem ein Fund in den Spieldateien für Aufsehen. Entgegen ersten Vermutungen handelt es sich bei der M14 nämlich um ein neues Scharfschützengewehr.

Die im Code aufgetauchten Werte zeichnen ein erstes Bild der neuen CS2-Waffe:

Preis von $4.100: Die M14 ordnet sich preislich zwischen dem SSG 08 ($1.700) und der teuren AWP ($4.750) ein.

Hoher Schaden: Mit 115 Grundschaden teilt das Gewehr ordentlich aus und besitzt zudem die volle Durchschlagskraft der AWP.

Ungewöhnliche Magazingröße: In den Spieldateien sind lediglich eine Kugel im Lauf und fünf im Reservemagazin hinterlegt.

Erste neue Sniper seit Jahren: Sollte die M14 tatsächlich erscheinen, wäre sie das erste neue Scharfschützengewehr seit Ewigkeiten im CS-Universum.

Alle Werte können sich noch im Laufe der Entwicklung ändern.

Der richtige Schritt für den Taktik-Shooter?

Schon vor zwei Monaten wagte das Entwicklerstudio mit der Änderung der Bomben-Explosionen einen Sprung ins kalte Wasser. Jetzt zeigt Valve umso mehr, dass man gewillt ist, an etablierten Grundsäulen von Counter-Strike 2 zu schrauben und nicht nur paar Skins zu veröffentlichen. Während das leise Nachladen vor allem das Informationsspiel auf den Maps verändert, könnte die M14 als erschwinglichere AWP-Alternative das wirtschaftliche Balancing der Runden komplett neu ordnen.

Wann ist das Update verfügbar? Das Update „Rush Hour“ mit dem leisen Nachladen und vieler weiterer Anpassungen ist ab sofort auf den offiziellen Servern spielbar. Ob und wann die M14 nach den aktuellen Hinweisen im Code offiziell in Counter-Strike 2 freigeschaltet wird, hat Valve noch nicht bestätigt.