Deine alten „Counter-Strike 2“-Chats kann plötzlich jeder lesen und das sorgt für Ärger

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Was im Chat einer hitzigen Runde Counter-Strike 2 geschrieben wird, ist wenige Sekunden später normalerweise vergessen. Zumindest dürfte das bisher die Erwartung vieler gewesen sein.

Nun sorgt die Webseite cstracker.gg für Aufsehen. Der unabhängige Statistikdienst erstellt Profile zu CS2-Accounts und zeigt dort nicht nur K/D, Siegesrate oder Match-Historie. Bei zahlreichen Accounts ist inzwischen auch eine öffentlich einsehbare Chat-Historie verfügbar. Darauf aufmerksam wurde die Community unter anderem durch einen viel diskutierten Beitrag auf Reddit.

Besonders unangenehm: Du musst dich bei der Webseite nicht selbst registriert haben. Existieren entsprechende Daten zu deinem Steam-Account, kann bereits ein öffentliches Profil vorhanden sein.

Woher kommen die öffentlichen CS2-Chats?

Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine neue Funktion von Valve. „CStracker“ sammelt nach eigenen Angaben öffentlich verfügbare Steam-Daten und verarbeitet Demo-Dateien von Counter-Strike 2-Matches.

Diese Demos können Nachrichten aus dem Match enthalten. Dadurch lassen sich Texte einem bestimmten Account, einer Map, einer Runde und sogar einem Zeitpunkt innerhalb des Matches zuordnen. Wie detailliert das werden kann, zeigen bereits öffentlich auffindbare CStracker-Profile, in denen die Nachrichten nach einzelnen Matches aufgelistet werden.

Die große Reddit-Warnung, dass wirklich „alles“, was du jemals geschrieben hast, öffentlich sei, stimmt allerdings nicht ganz. Das Archiv ist nicht vollständig. Welche Nachrichten auftauchen, hängt davon ab, welche Matches und Demos vom Dienst verarbeitet wurden.

Auch bekannte CS2-Spieler werden durchsucht

Natürlich dauerte es nicht lange, bis die Community damit begann, bekannte Accounts zu durchsuchen. Genau darin liegt das eigentliche Problem. Eine Nachricht in einem einzelnen Match verschwindet zwar nicht zwingend technisch, bisher musste aber jemand gezielt an die passende Demo kommen und diese auswerten. Eine zentrale Webseite macht daraus eine wesentlich leichter durchsuchbare Historie.

Wenn du regelmäßig Counter-Strike 2 spielst, solltest du deshalb wissen: Deine Nachrichten könnten dort ebenfalls auftauchen.

In den FAQ der Webseite steht:

Für Anfragen bezüglich Entfernung, Berichtigung, Einschränkung, Widerspruch, Zugriff, Löschung, DSGVO oder anderer Datenschutzangelegenheiten senden Sie bitte eine E-Mail. Geben Sie dabei die entsprechende Steam-ID, die Profil-URL oder den Treffer sowie ausreichend Details an, um zu erläutern, was überprüft werden soll.

Dass Counter-Strike 2 riesige Mengen öffentlich auswertbarer Spieldaten produziert, ist an sich nichts Neues. Erst kürzlich hat Valve mit Season 5 von Counter-Strike 2 einige grundlegende Spielmechaniken verändert. Dass jetzt aber ausgerechnet alte Chat-Nachrichten bequem einzelnen Accounts zugeordnet werden, dürfte eine neue Diskussion darüber auslösen, wie öffentlich ein vermeintlich flüchtiger Ingame-Chat tatsächlich sein sollte.

Die einfachste Regel gilt damit mehr denn je: Schreib in Counter-Strike 2 besser nichts, von dem du nicht möchtest, dass es Monate später noch jemand ausgräbt. Das solltest du generell in keim Spiel machen.