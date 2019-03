Er kann es einfach nicht lassen! Gabe Newell, der Chef von Valve (Steam, Half-Life, Counter-Strike), hat anscheinend wieder Bedarf nach neuen Half-Life 3-Witzen. Immerhin sind diese schon so alt wie Half-Life 2: Episode 2. Die geplante und angekündigte Episode 3 wurde nie veröffentlicht.

Nun gibt es eine neue brissante Geschichte zur „Akte X des Videospiele-Universums“:

ComicBook, hat ein von YouTube gelöschtes Video als Quelle zitiert, welches angibt, dass Newell auf eine Fan-E-Mail geantwortet und bestätigt hat, dass ein neues Half-Life-Spiel „in den nächsten vier bis fünf Jahren“ erscheinen wird.

Newell hat in dieser E-Mail nicht von Half-Life 3 gesprochen, so dass wir uns auch ein VR-Abenteuer in Black Mesa, eine Art Portierung oder ein Mobile-Game erwarten dürfen. – Bitte lasse es kein Mobile-Game werden!!!

Auf Twitter scheinen angebliche Screenshots zu zeigen, dass Newell auf einen anderen Fan geantwortet hat, der gefragt hat, ob er ein „neues Kapitel des Spiels“ erhalten würde, bevor er ins Gras beißt. Newell sagte angeblich:

Wenn die Vorstellung, dass Newell ein zwinkerndes Gesicht verwendet oder sogar auf Fragen von Fans per E-Mail reagiert, was überhaupt nicht zu ihm passt, dann sind diese Berichte nur eines: Blödsinn!

Als einer der letzten Brechstangen-Anhänger gibt man die Hoffnung aber nicht auf. Half-Life 3 lebt. (Ich liebe es auf den allerersten Gamer-Blog von uns zu verlinken…)