Half-Life: Austria vor Half Life 3 – Wenn Half-Life auf Wiener Schmäh trifft

Gaming-Fans, besonders jene mit einer Vorliebe für Half-Life und einer Schwäche für satirischen Humor, sollten sich diesen Namen merken: Half-Life: Austria. Eine neue VR-Mod, die die Welt von Half-Life mit einer ordentlichen Portion österreichischem Charme und einem Hauch Pandemie-Fiebertraum kombiniert. Doch was steckt hinter dieser Idee, die sich irgendwo zwischen Hommage, Satire und Kunstprojekt bewegt?

„Während der Pandemie hatte jeder seine eigenen Strategien, mit dem Lockdown klarzukommen. Ich habe mich in die VR-Welt von Half-Life: Alyx geflüchtet und dort all die verrückten Dinge verarbeitet, die uns damals in den Medien beschäftigt haben,“ erklärt der Entwickler, der unter dem Namen InspectorXYTO bekannt ist. „So entstand ein Fiebertraum aus Wiener Schmäh, Gaming-Liebe und Lockdown-Kreativität.“

Werbung

Eine Zeitkapsel mit Wienerisch und Easter-Eggs

Die Modifikation bietet nicht nur eine kreative Erweiterung des Half-Life: Alyx-Universums, sondern auch eine Zeitkapsel der besonderen Art: eine satirische Aufarbeitung der Pandemie und ihrer Auswirkungen in Österreich.

„Einkaufen im Lockdown war für viele ein Abenteuer. Warum also nicht echte Produkte aus österreichischen Supermärkten ins Spiel integrieren?“ sagt inspectorxyto. Von Bier bis Zigaretten, bis hin zu detailgetreuen Verpackungen – die Mod lässt die Spieler durch ein surreal vertrautes Setting wandern.

Doch das ist erst der Anfang: Einige Combine-Soldaten haben einen Wienerischen Sprachkurs absolviert, Poster und Zeitschriften wurden mit liebevoll gestalteten, übersetzten Texturen versehen, und natürlich fehlen auch Referenzen auf berühmte Ereignisse nicht. Von der Satire des Ibiza-Videos bis hin zu fragwürdigen medizinischen Empfehlungen – hier wird nichts ausgelassen.

Kunst oder Spiel? Beides!

Der Entwickler beschreibt sein Werk selbst als „Kunstobjekt“. „Half-Life: Austria ist eine Zeitreise in eine äußerst spezielle Periode meines Lebens. Ich wollte etwas schaffen, das zum Schmunzeln einlädt, aber auch als satirischer Spiegel dient“, sagt er.

Mit der Mod, die sich aktuell in einer „Pre-Super-Early-Alpha-Phase“ befindet, bleibt also noch genug Raum für Weiterentwicklungen. Spieler dürfen gespannt sein, welche weiteren Easter-Eggs und Features folgen.

Werbung

Eine Einladung an die Community

InspectorXYTO legt großen Wert darauf, seine Mod als Community-Projekt zu sehen. „Ich liebe es, wenn die Spieler in meinem Discord-Server Feedback geben oder mich auf meinen Streams besuchen. Diese Mod lebt von der Zusammenarbeit und den Ideen der Community,“ betont er. Bereits 2021 berichteten wir von dem ambitionierten Wiener Projekt.