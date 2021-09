Half Life: Alyx-Mod bringt beliebte österreichische Produkte ins Spiel

Inspector Xyto zeigte auf YouTube seine "Austria Mod" für Half-Life: Alxy. - Quelle: YouTube

Für VR-Spieler am PC gibt es wohl nichts aufregenderes als Half-Life Alyx. Das Virtual Reality-Sequel zu den Half-Life-Spielen war letztes Jahr der VR-Hit von Valve. Und nun kommt auch ein wenig mehr “Österreich” in das Spiel.

Inspector Xyto arbeitet aktuell an einer Modifikation für Half-Life Alyx, die bekannte österreichische Artikel durch Produkte im Spiel ersetzt. So gibt es bereits jetzt eine interessante Auswahl wie Manner-Schnitten, Soletti Salzstangerl, Dosengulasch von Inzersdorfer oder auch Haltbarmilch von Schärdinger zu sehen. Aber auch weitere Lieblingsartikel der Österreicher, wie Kelly’s Salz-Chips sind derzeit in Arbeit, wie uns der Modder mitgeteilt hat.

Auf YouTube stellte Inspector Xyto seine “Half-Life Alyx Austria Mod V1” vor:

Wir haben an Inspector Xyto ein paar Fragen gehabt, warum und weshalb es diese Mod überhaupt gibt.

Interview mit dem Macher des “Half-Life Alyx Austria Mod”

DailyGame: Was hat Dich dazu motiviert die Produkte in Half-Life: Alyx einzubinden?

Inspector Xyto: Ich liebe es in Virtual Reality einzutauchen und ich liebe nun mal (als Wiener) österreichische Produkte.

Half Life: Alyx ist für mich derzeit mit Abstand das beste VR Spiel. Ich wollte dem ganzen noch einen netten Twist geben und ein wenig österreichisches Heimatgefühl vermitteln.

DailyGame: Bekommst Du von den produzierenden Unternehmen Geld bzw. erwartest Du Dir eine Entlohnung?

Inspector Xyto: Nein, ich mache das derzeit als ein reines Hobby-Projekt. Die Resonanz ist aber sehr positiv und wenn es weiterhin so gut ankommt werde ich mich mit Firmen in Verbindung setzen.

DailyGame: Wie hast Du die Mod erstellt?

Inspector Xyto: Steam stellt für Half Life: Alyx tolle Tools zur Verfügung – allem voran der Hammer Editor. Wenn man neue Modelle in das Spiel integrieren möchte benötigt man zunächst einmal das 3D Modell.

Diese findet man tonnenweise auf diverse Webseiten im Internet – kann eines aber auch selber erstellen. Kurz gefasst lädt man das Modell in den Editor, fügt Materialien (Texturen) hinzu, hinterlegt physikalische Eigenschaften (Gewicht, Haptik, …) und importiert es in ein Level. Da sind natürlich viele kleine Schritte noch dazwischen, aber wenn es jemandem interessiert, dann kann man es schnell Lernen.

DailyGame: Wie viel Zeit hat Dich die Erstellung des Mod gekostet?

Inspector Xyto: Ich bin ehrlich gesagt erst am Anfang von der Mod und habe nur ein paar Stunden damit verbracht. Das Video zeigt wirklich nur einmal eine Demo was möglich ist.

Ich habe mich aber im letzten Jahr sehr viel mit Half Life: Alyx beschäftigt und viele kleine Videos auf TikTok darüber gemacht. So habe ich zum Beispiel die geplante Konsole von Steam, das Steam Deck, in VR integriert oder auch das alte Nokia 3310. Im Grunde nur als Blödelei, aber ich habe dadurch viel gelernt.

DailyGame: Wenn Du den Mod zum Download anbietest, dann kostenlos oder gegen Gebühr (via Patreon zum Beispiel)?

Inspector Xyto: Auf jeden Fall soll die Mod kostenlos sein. Schließlich werden die SpielerInnen mit Werbung überflutet 🙂

Wenn die Mod weiterhin so gut ankommt und wirklich eine Veröffentlichung nahelegt, dann werde ich Unternehmen um Erlaubnis und um eine Kooperation bitten.

DailyGame: Siehst Du Virtual Reality als Zukunft des Gaming?

Inspector Xyto: Früher oder später wird VR auf jeden Fall einen großen Platz in der Gaming Szene finden. Die Situation mit Corona hat dem Ganzen bereits einen ziemlichen Auftrieb gegeben.

Gleichzeitig verbessert sich die Technologie ständig und Headsets werden immer kompakter. Ersetzen wird es das klassische Gaming (Konsole oder PC) aber nicht – ich denke es wird es nur ergänzen.

Die Half-Life Alyx Austria Mod ist derzeit noch nicht zum Download verfügbar.