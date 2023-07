Erfahre mehr über den Ursprung und die Beliebtheit des Rocket Jump's unter Gamern!

Der Rocket Jump ist ein Begriff, der in der Gaming-Community große Bekanntheit erlangt hat. Viele Spieler haben diesen Ausdruck bereits gehört oder selbst angewendet, aber woher stammt er und warum ist er unter Gamern so populär?

Wie funktioniert es? Der Rocket Jump ist eine Bewegungstechnik, bei der ein Spieler mithilfe einer Explosion, typischerweise durch Raketenwerfer oder ähnliche Waffen, einen Sprung in die Luft ausführt. Anstatt sich auf natürliche Weise zu bewegen, nutzt der Spieler die Wucht der Explosion, um sich selbst in die Höhe zu katapultieren. Diese Technik erlaubt es Spielern, hohe Plattformen zu erreichen oder ihren Gegnern aus unerwarteten Blickwinkeln entgegenzutreten.

Wer hat den Rocket Jump erfunden?

Der Ursprung des Rocket Jumps kann auf das erste Quake (Entwickler: id Software, Release: 1996) zurückgeführt werden. Dort wurde der Rocket Jump erstmals als Spielmechanik eingeführt und von Spielern entdeckt. Die Entwickler hatten ursprünglich nicht beabsichtigt, dass Spieler sich selbst durch Explosionen in die Luft katapultieren können, aber die Spieler entdeckten diese Technik und machten sie zu einem wichtigen Element des Spiels. Im Grunde war es also nur ein “Unfall”, dass der Rocket Jump überhaupt “erfunden” wurde.

Warum ist der Rocket Jump so populär unter Gamern? Einerseits bietet diese Bewegungstechnik eine kreative Möglichkeit, das Gameplay zu erweitern und neue Taktiken zu entwickeln. Spieler können strategisch eingesetzte Rocket Jumps nutzen, um sich einen Vorteil im Kampf zu verschaffen oder schwierige Hindernisse zu überwinden. Die Fähigkeit, sich in die Luft zu schießen und dadurch unvorhersehbare Angriffe auszuführen, verleiht dem Rocket Jump einen gewissen Reiz und ermöglicht den Spielern, ihre Geschicklichkeit und Kreativität unter Beweis zu stellen.

Welche Games sind für den Rocket Jump bekannt?

Quake : Keine Absicht, aber die Geburtsstunde des Raketensprungs. Im ersten Quake war es ein Exploit. Damit konnten Spieler schneller durch die Levels kommen und wurde vor allem bei Speedrunnern äußerst beliebt.

: Keine Absicht, aber die Geburtsstunde des Raketensprungs. Im ersten Quake war es ein Exploit. Damit konnten Spieler schneller durch die Levels kommen und wurde vor allem bei Speedrunnern äußerst beliebt. Valorant : In Valorant kann nur ein Charakter den Rocket Jump ausführen, aber es gibt ihn. Wenn du “Raze” auswählst, kannst du mit der Fähigkeit “Showtopper” den ultimativen Raketensprung ausführen.

: In Valorant kann nur ein Charakter den Rocket Jump ausführen, aber es gibt ihn. Wenn du “Raze” auswählst, kannst du mit der Fähigkeit “Showtopper” den ultimativen Raketensprung ausführen. Team Fortress 2 : Der Soldat reduziert den eigenen Raketenschaden um 40%. Es ist nicht so einfach wie in anderen Spielen, aber der Raketensprung funktioniert.

: Der Soldat reduziert den eigenen Raketenschaden um 40%. Es ist nicht so einfach wie in anderen Spielen, aber der Raketensprung funktioniert. Half-Life 2 : Eines der wohl schwierigsten Spiele für den Rocket Jump. In den meisten Fällen stirbt man, aber manchmal bleiben 10 Gesundheitspunkte übrig. Wir sind gespannt, ob dieses Feature beim Fan-Remaster noch funktionieren wird.

: Eines der wohl schwierigsten Spiele für den Rocket Jump. In den meisten Fällen stirbt man, aber manchmal bleiben 10 Gesundheitspunkte übrig. Wir sind gespannt, ob dieses Feature beim Fan-Remaster noch funktionieren wird. DOOM : Einfach den Raketenwerfer an die Wand halten und los geht die Reise. Man muss nicht einmal springen.

: Einfach den Raketenwerfer an die Wand halten und los geht die Reise. Man muss nicht einmal springen. Unreal Tournament : Wenn Friendly Fire deaktiviert ist, kannst du sogar deine Teammitglieder in luftige Höhe schicken. Der “natürliche Raketensprung” ist natürlich auch möglich.

: Wenn Friendly Fire deaktiviert ist, kannst du sogar deine Teammitglieder in luftige Höhe schicken. Der “natürliche Raketensprung” ist natürlich auch möglich. Serious Sam : In niedrigen Schwierigkeitsgraden ist es möglich, ansonsten nicht.

: In niedrigen Schwierigkeitsgraden ist es möglich, ansonsten nicht. Halo : Nicht nur mit Granaten kann man seinen Spartan in die Höhe bringen, auch mit dem sensationellen Raketenwerfer in Halo.

: Nicht nur mit Granaten kann man seinen Spartan in die Höhe bringen, auch mit dem sensationellen Raketenwerfer in Halo. Rise of the Triad: Dark War : Das erste Spiel indem vertikale Raketensprünge möglich waren.

: Das erste Spiel indem vertikale Raketensprünge möglich waren. Quake 3: Arena: Wenn es ein “Master-Spiel” für den Raketensprung gibt, dann heißt es Quake 3: Arena. Hier konnte es wirklich jeder.

Selbst im aktuellen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es die Möglichkeit für einen Rocket Jump – auch ohne Raketenwerfer. Doch in Hyrule finden sich andere Hilfsmittel.

Twitter-User “James Bartholomeou” zeigt in einem Clip, wie das funktioniert. Er platziert eine Bombe auf einem Schild.

Oh my god you can rocket jump pic.twitter.com/HyL8SLaht5 — James Bartholomeou (@iyagovos) May 12, 2023

Warum das Feature so beliebt ist!

Darüber hinaus hat der Rocket Jump auch einen gewissen Unterhaltungswert. In Multiplayer-Spielen können spektakuläre Rocket Jumps zu atemberaubenden Momenten führen, die die Zuschauer beeindrucken und das Gameplay aufregender machen. Videos von beeindruckenden Rocket Jumps werden oft in der Gaming-Community geteilt und sorgen für Begeisterung und Diskussionen.

Nicht jeder Spieler kann diese Technik beherrschen, aber diejenigen, die es tun, können sich einen taktischen Vorteil verschaffen und das Gameplay auf eine neue Ebene heben. Außerdem ist er für uns sehr wichtig. Unterhalb, nach diesem Artikel werdet ihr einen Soldaten mit Raketenwerfer finden. Dieser “Button” befördert euch an den Anfang dieser Seite.