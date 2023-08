Woran arbeitet DOOM- und Quake-Entwickler id Software gerade?

DOOM oder Quake mit Fahrzeugen? Derzeit ist ziemlich unklar, an welchen Spielen id Software arbeitet. Wird es Rage 3? Oder doch Quake?

Die renommierte Spieleschmiede id Software, dass im Jahr 2016 die DOOM-Serie neu startet und mit DOOM Eternal erweiterte, deutet an, dass sie an einem neuen Ego-Shooter-Spiel arbeiten könnten. Es ist nun schon über drei Jahre her, seit Doom Eternal mit begeisterten Kritiken und Lobeshymnen veröffentlicht wurde. Sogar bei den “The Game Awards 2020” war es unter den Kandidaten für das “Spiel des Jahres” und wurde als einer der besten FPS-Titel aller Zeiten gefeiert. Wird es Zeit für ein neues Quake oder Rage oder bleibt id Software dem DOOM-Slayer treu?

Nach der Veröffentlichung des letzten DLCs für Doom Eternal, “The Ancient Gods Part 2”, im Jahr 2021 haben sich die Fans gefragt, woran id Software als Nächstes arbeiten wird. Mit “The Ancient Gods” hat die Geschichte des “Doom Slayer” einen vorläufigen Abschluss gefunden und das Bethesda-Studio MachineGames kümmert sich um die Wolfenstein-Franchise. Dies hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass id Software sich möglicherweise Quake oder sogar Rage zuwenden könnte. Insbesondere Quake könnte ein interessantes Terrain für das Studio sein, besonders nachdem Quake 2 kürzlich ein beeindruckendes Remaster erhalten hat.

DOOM, Quake, Rage, …: An welchen Spiel arbeitet id Software als Nächstes?

Die Hinweise auf das nächste Projekt von id Software könnten nun klarer werden, da eine kürzlich veröffentlichte Stellenausschreibung (via Gamerant.com) einen Einblick in das wahrscheinliche Genre des Spiels gibt. Das Studio sucht derzeit einen leitenden Waffen- und Requisitenkünstler, der an mindestens einem Ego-Titel mitgearbeitet hat. Dies wirft Fragen auf, warum id Software anscheinend erst zu diesem Zeitpunkt eine solche Position besetzen möchte. Es scheint, als könnte die Produktion eines neuen Spiels bereits nach der Veröffentlichung von Doom Eternal vor drei Jahren oder nach dem DLC “The Ancient Gods Part 2” im Jahr 2021 begonnen haben.

Besonders interessant ist die Tatsache, dass in der Stellenausschreibung auch von Fahrzeugen die Rede ist. Rage ist das einzige Franchise von id Software, das Fahrzeuge enthält. Dies könnte auf einen möglichen neuen Teil von Rage hinweisen oder sogar auf eine völlig neue Spielmarke. Es bleibt abzuwarten, welche Richtung id Software einschlägt.

Das Team von id Software arbeitet an einem AAA-Titel, was darauf hindeuten könnte, dass sie mehrere Projekte gleichzeitig angehen. Allerdings bleibt dies vorerst Spekulation. Während weder id Software, Bethesda noch Xbox offiziell bestätigt haben, was in Entwicklung ist, bleibt es für die Fans spannend. Möglicherweise erfahren wir im nächsten Jahr mehr über den neuen Ego-Shooter-Titel dieses gefeierten Studios, wenn seit der Veröffentlichung von Doom Eternal bereits vier Jahre vergangen sind.