Bethesda: Shooter-Klassiker erscheint auch für PS5 und PS4 [UPDATE]

Schmeißt Bethesda ein paar Knochen für PlayStation auf den Boden? Remasterte Version von Quake 2 für PS5/PS4 unterwegs.

Wer hat gesagt, dass Bethesda keinen neuen PS5- bzw. PS4-Spiele mehr veröffentlichen wird (außer Starfield und The Elder Scrolls 6)? Zumindest hat keiner gesagt, dass es keine alten Knochen mehr geben wird. Laut dem zuverlässigen Gaming-Insider “billbil-kun” soll Quake 2 auf PS5 und PS4 erscheinen.

Update vom 10. August (der Artikel erschien ursprünglich am 5. August): Quake 2 erschien heute neu für Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Windows PC und Nintendo Switch.

“Spiele jetzt diesen militärischen Science-Fiction-FPS, der jetzt für moderne Plattformen verbessert wurde und über komplett neue Kampagneninhalte, Quake II 64, Online-Multiplayer- und Koop-Unterstützung und mehr verfügt. Features Erleben Sie das militärische Sci-Fi-FPS, verbessert. Holen Sie sich die Original-Missionspakete: The Reckoning und Ground Zero. Spielen Sie die brandneue Erweiterung „Call of the Machine“. Holen Sie sich Quake II 64 kostenlos. Genießen Sie Online- und lokale Multiplayer-/CO-OP-Spiele zusammen mit Crossplay”, so die Beschreibung des YouTube-Videos.

Um welche Version handelt es sich genau? Genau geht es um eine remasterte Version von Quake 2, die bereits nächste Woche auf der QuakeCon (10. bis 13. August in Dallas, USA) angekündigt und digital für PS5 und PS4 kurz danach erscheinen soll.

Quake 2 Remaster für moderne Konsolen: Release-Gerüchte und Details enthüllt

Seit dem Fund einer Auflistung im koreanischen Bewertungsgremium kursieren Gerüchte über einen möglichen Re-Release von Quake 2 auf modernen Konsolen. Dealabs.com berichtet, dass ähnliche Unterlagen vom US-amerikanischen ESRB und dem europäischen PEGI auf ein mögliches Veröffentlichungsdatum am 10. bzw. 11. August hinweisen. Dies würde zeitlich gut zur QuakeCon passen, die ebenfalls um diese Zeit stattfindet.

EXCLUSIVE

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨 Check out our last findings about the Enhanced version of Quake II in my last report#QuakeCon #Quake2 #QuakeII #XboxGamePass https://t.co/54nDLaHBrL — billbil-kun (@billbil_kun) August 3, 2023

Die Bemühungen von Bethesda, die Old-School-Erfahrung von id Software auf moderne Konsolen zu bringen, wurden bereits mit dem originalen Quake erfolgreich umgesetzt, das sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 spielbar ist. Quake 2 könnte nun der nächste Titel sein, der diesen Weg geht. Interessanterweise ist dies nicht die erste Veröffentlichung von Quake 2 auf einer PlayStation-Plattform. Das Spiel wurde bereits 1999 auf die PS1 portiert, wobei es sogar die PlayStation-Maus unterstützte, um ein authentischeres Spielerlebnis im PC-Stil zu bieten.

Bethesda “versorgt” weiterhin PS5- und PS4-Spieler

Es bleibt abzuwarten, ob Bethesda offizielle Ankündigungen bezüglich des Quake 2 Remasters macht und welche neuen Features oder Verbesserungen die überarbeitete Version des Spiels bieten wird. Fans des Originals können gespannt sein, ob das Remaster den Charme des Originals bewahren wird, während es gleichzeitig auf modernen Plattformen eine frische Spielerfahrung bietet. Die QuakeCon im August könnte möglicherweise mehr Klarheit über die Zukunft von Quake 2 auf modernen Konsolen bringen.

Es ist also kein “großer Knochen”, den PlayStation-Spieler von Bethesda erhalten, aber immerhin…

Wie auch die erweiterte Version von Quake (2021) wird wohl auch Quake 2 für folgende Plattformen erscheinen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch.