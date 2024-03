The Elder Scrolls VI befindet sich in einem “spielbaren Zustand”

Das erste The Elder Scrolls erschien heute vor 30 Jahren! Am 25. März 1994 erschien The Elder Scrolls: Arena für MS-DOS. Es gab zahlreiche Fortsetzungen und Spin-offs über die folgenden Jahrzehnte. 2018 wurde The Elder Scrolls VI auf der E3 mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Seitdem herrscht quasi Funkstille. Nun gab es ein kurzes Update von Bethesda zum Jubiläum.

In einem Beitrag auf X – vormals Twitter – teilte Bethesda mit, dass sich der sechste Hauptteil des Rollenspiel-Franchise in einem spielbaren Zustand befindet. Konkret schreibt der Entwickler, dass sich das Projekt nun in einem spielbaren Zustand befinde, da die Mitarbeiter im Unternehmen “frühe Builds” des Projekts erlebt hätten. Abgesehen von dieser kleinen Information wurde nichts darüber gesagt, wann das Spiel erscheinen könnte.

“Last but not least, ja, wir sind in der Entwicklung des nächsten Kapitels – The Elder Scrolls VI”, so Bethesda. “Selbst jetzt erfüllt uns die Rückkehr nach Tamriel und das Spielen früher Builds mit der gleichen Freude, Aufregung und dem gleichen Abenteuerversprechen. Nochmals vielen Dank, dass Sie uns all diese Jahrzehnte unterstützt haben und alles, was Sie in die Spiele eingebracht haben, um sie zu Ihren eigenen zu machen.“ Wir könnten nicht aufgeregter sein, es fortzusetzen und die nächsten 30 Jahre zu feiern.”

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

The Elder Scrolls VI wird das nächste Spiel von Bethesda

Nachdem Starfield letztes Jahr erschienen ist, liegt der Fokus der Rollenspiel-Veteranen voll uns ganz auf dieses Spiel. Doch auch wenn man von “stabilen Builds” spricht, ein Release-Termin dürfte wohl noch sehr weit weg sein. Über den Entwicklung-Status hat Bethesda so gut wie keine Informationen die letzten Jahre gegeben. Wahrscheinlich gab es auch nicht viel zu sagen.

Starfield wird 2024 weiterhin Updates erhalten. So viel ist sicher. Ansonsten ist wohl der Großteil der Bethesda-Mannschaft mit TES VI beschäftigt. Immerhin wird es das nächste Neuveröffentlichung, worauf danach Fallout 5 folgen wird. Ob sich das alles noch dieses Jahrzehnt ausgehen wird?

Für The Elder Scrolls VI gibt es noch nicht einmal ein vages Release-Fenster. Nachdem die Lücke zwischen Fallout 76 und Starfield fünf Jahre betrug, könnte es erst 2028 für Windows PC und (zukünftige) Xbox-Konsolen erscheinen. 10 Jahre nach seiner Ankündigung.