Starfield erhält neues Update

Das Update 1.9.67 für Starfield steht ab sofort sowohl für den PC als auch für die Xbox-Konsolen der Series X/S zum Download bereit. Dieser Release führt einige Stabilitätsverbesserungen und Grafikverbesserungen in das Spiel ein, sowie einige andere Änderungen. Bethesda hat sein Weltraum-Rollenspiel bisher in einem ziemlich gleichmäßigen Tempo aktualisiert. Wenn man die Beta-Releases mitzählt, ist Patch 1.9.67 das neunte Starfield-Update seit Beginn der Early-Access-Phase im September 2023 und das zehnte insgesamt. Es kommt einen Monat nach dem großen Patch 1.9.51, der über 120 Änderungen am Spiel vorgenommen hat.

Am 20. Februar wurde die stabile Version des neuen Patches veröffentlicht. Zuvor hatten Steam-Nutzer zwei Wochen lang Starfield Update 1.9.67 getestet. Das Changelog dieses Releases ist identisch mit dem von Anfang Februar. Es listet acht Korrekturen und Verbesserungen auf, von denen die Hälfte mit der Grafik des RPGs zu tun hat. Das Update enthält die Unterstützung für AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR) 3. Dies ist ein räumlicher Upscaler, der die Auflösung des Spiels erhöht, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

Das bringt das neuste Update mit sich

Starfield-Spieler mit aktuellen AMD-GPUs können nun eine höhere Bildrate, Auflösung oder beides genießen, abhängig von den Grafikeinstellungen vor dem Patch. FSR 3 unterstützt offiziell Karten bis zur Radeon RX 5700, die im Juli 2019 auf den Markt kam. Das neueste Update für Starfield führt Unterstützung für Intel Xe Super Sampling (XeSS) ein. Es handelt sich um eine weitere KI-gestützte Upscaling-Lösung, die nicht nur mit Intel Arc-GPUs, sondern auch mit vielen Nvidia- und AMD-Rivalen kompatibel ist.

Im Rahmen dieses Updates hat Bethesda sogar die Unterstützung des Spiels für Nvidias DLSS-Upscaling-Technologie verbessert. Dadurch wurde ein merkwürdiges Problem behoben, durch das Wolken im Leistungsmodus zu vibrieren schienen. Der Patch versucht auch, ein Problem zu beheben, das manchmal zum Absturz von Starfield führt. Dies tritt auf, wenn ein Spielstand geladen wird, der viele Orte besucht hat. Die Entwickler haben daher einen Teil der Hintergrundlogik für den Umgang mit FormIDs geändert. FormIDs sind eindeutige hexadezimale Identifikatoren, die allen Objekten im Spiel zugeordnet sind. Allerdings hat diese Änderung das Problem offenbar verschlimmert.

Das Starfield-Update 1.9.67 behebt außerdem einen Fehler im Schiffsbauer, der manchmal auftrat, wenn man versuchte, Raumschiffmodule zu löschen, die Gegenstände enthielten. Dadurch wurde das Spiel gezwungen, diese Objekte in den Frachtraum zu befördern. Obendrein behebt der Patch einen PC-spezifischen Fehler, der mit dem letzten Update eingeführt wurde. Dieser führte dazu, dass das Spiel das Datenmenü öffnete, wenn der Spieler einen Screenshot durch Drücken der F12-Taste machte.

Worum geht es in Starfield?

Starfield ist ein Weltraum-Rollenspiel von Bethesda Game Studios, den Schöpfern von The Elder Scrolls und Fallout. In Starfield kannst du als Mitglied von Constellation, der letzten Gruppe von Weltraumforschern, ein geheimnisvolles Sonnensystem erkunden und dein eigenes Schicksal unter den Sternen gestalten. Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in über 25 Jahren und wurde für verschiedene Plattformen wie PC, PlayStation 4, Xbox One und andere veröffentlicht.