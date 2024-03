Update 1.10.30 für Starfield veröffentlicht

Das Starfield-Update 1.10.30 ist jetzt für ausgewählte PC-Spieler zum Download verfügbar. Es führt über 500 Änderungen an dem Weltraum-Rollenspiel ein, darunter einige sehr gefragte Gameplay-Features. Zum Beispiel die Möglichkeit, die Posen und den Ausdruck des Protagonisten im Fotomodus einzustellen. Seit seiner Veröffentlichung im September 2023 hat Starfield mehr als ein halbes Dutzend Updates erhalten. Im Jahr 2024 schaltete Bethesda einen Gang höher und veröffentlichte deutlich umfangreichere Spielrevisionen. Obwohl viele der vorherigen Veröffentlichungen nur kleinere Patches waren.

Mit dem Update 1.10.30 setzt sich dieser Trend fort. Das Update steht seit kurzem in der Beta zum Download bereit. Bethesda hat bereits ein halbes Dutzend Änderungen in diesem Starfield-Patch vor seinem Debüt enthüllt. Es wurde jedoch nicht gesagt, wie umfangreich dieser Release sein wird. Das Changelog, das dem Patch beiliegt, enthält 507 Elemente. Darunter sind 8 Features und 499 Änderungen, die hauptsächlich aus Fehlerbehebungen und gelegentlichen Gameplay- und UI-Änderungen bestehen.

