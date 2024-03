Starfield Update: 6 spannende Neuerungen, von denen du wissen solltest

Bethesda hat einen Einblick in das kommende Update für Starfield gewährt, das sich bereits in der Beta-Testphase auf Steam befindet und ab dem 6. März verfügbar sein wird. Starfield, das 2023 mit beeindruckenden Verkaufszahlen und einer hohen Spieleranzahl im Xbox Game Pass gestartet ist, bleibt im Fokus von Bethesda, das kontinuierlich Verbesserungen einführt, um das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten.

Das nächste Update steht im Zeichen der Vorbereitung auf das Shattered Space-Add-On, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Neben Bugfixes werden auch lebensqualitätsverbessernde Funktionen implementiert, die die Spieler zurück in das Universum von Starfield locken sollen. Immerhin gilt es eine Vielzahl der Spieler zurückzuholen! Zu Release hatte das Rollenspiel mehr als 330.000 Spieler auf Steam. Aktuell sind es knapp um die 8.000.

Nächstes Starfield-Update: Was erwartet dich?

Die vollständigen Patch-Notizen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verfügbar, jedoch hat Bethesda bereits einen Blick darauf gewährt, was die Spieler erwartet. Im Fokus stehen neue Ausdrücke und Posen für den Roboterbegleiter VASCO im Fotomodus. Der Scanner erhält ebenfalls ein Upgrade, sodass du nun Ressourcen ernten und Türen öffnen kannst, während der Scanner aktiv ist. Weitere Verbesserungen beinhalten die Möglichkeit, einen Kurs für eine inaktive Mission automatisch als aktive Mission festzulegen und die Behebung eines frustrierenden Bugs.

Hier sind die wichtigsten Änderungen im nächsten Starfield Update:

Neue Ausdrücke und Posen für VASCO im Fotomodus. Fähigkeit, Ressourcen zu ernten und Türen mit aktiviertem Scanner zu öffnen. Automatisches Festlegen eines Kurses für inaktive Missionen als aktive Mission. Behebung des Bugs in der Quest “Sabotage”, bei dem David Barron nicht erschien. Korrektur des Fehlers, bei dem der Spielerkopf nach links dreht, während er sprintet. Behebung von Problemen mit der korrekten Anzeige der Starborn Temples.

Ärgerlicher Bug rund um NPC David Barron wird behoben

Besonders ärgerlich war für einige Spieler der Bug in der “Sabotage”-Quest, der dazu führte, dass der wichtige NPC David Barron verschwand. Das kommende Starfield Update soll dieses Problem lösen und den betroffenen Spielern die Möglichkeit geben, die Mission abzuschließen. Weitere behobene Fehler umfassen das ungewollte Drehen des Spielerkopfes beim Sprinten sowie Probleme mit der Anzeige der “Starborn Temples”.

Das Update mag im Vergleich zu späteren Aktualisierungen etwas bescheidener sein, aber Bethesda arbeitet weiterhin an Mod-Unterstützung für Starfield. Zudem teasert das Unternehmen an, dass ein neuer Fahrzeugtyp im Spiel erscheinen wird. Während du gespannt auf weitere Informationen zu zukünftigen Patches wartest, kannst du bereits am 6. März das Steam Beta-Update ausprobieren und dich auf die vielversprechenden Neuerungen in der Welt von Starfield freuen.

Starfield ist für Windows PC (Steam, MS Store), Xbox Series X/S und im Xbox Game Pass verfügbar.