Starfield: Wo bleibt der offizielle Mod-Support?

Bethesda-Spiele und Mods sind untrennbar miteinander verbunden. Die offenen Spielwelten mit ihren vielen Mechaniken sind der Hauptgrund dafür. Allerdings gibt es auch viele Bugs und Probleme, die eine Rolle spielen. Da Microsoft möchte, dass Starfield ähnlich wie Skyrim eine Lebenszeit von vielen Jahren haben wird, ist ein offizieller Mod-Support nur eine Frage der Zeit. Tatsächlich sollen Tools für die Creation Engine noch in diesem Jahr der Community zur Verfügung gestellt werden. Die Fans sind jedoch ungeduldig und können es kaum erwarten, ihre kreativen Ideen in die Tat umzusetzen.

Bethesda-Spieler warten nicht darauf, dass Mods offiziell unterstützt werden. Ein Nutzer auf X/Twitter teilt mit, dass es auf der Plattform Nexusmods bereits mehr als 6.500 Fan-Erweiterungen für den Science-Fiction-Titel gibt, die insgesamt mehr als 33 Millionen Mal heruntergeladen wurden. Starfield belegt damit bereits Platz 12 in der Rangliste der Spiele mit den meisten Mods und Platz 17 bei den meisten Mod-Downloads ohne offizielle Unterstützung vonseiten der Entwickler. Wenn offizielle Unterstützung kommt, sollten die Zahlen noch einmal schlagartig steigen.

There are over 6,500 Starfield mods that have been downloaded over 33 million times on https://t.co/chumPSZWjZ. Starfield is already ranked #12 for mod count and #17 for download count without official mod support. The most popular mod has over 1.4 million downloads. #Starfield pic.twitter.com/GN0ZkDGAmo

