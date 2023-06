Starfield: Microsoft kaufte Bethesda um PS5-Exklusivität zu verhindern

Playstation 5 Fakten

Microsoft steht aktuell vor Gericht mit der FTC, um den Activision Blizzard-Deal endlich über die Bühne zu bringen. Diese Gerichtsverhandlung bringt viele weitere Tatsachen auf den Tisch und ermöglicht uns den Videospiele-Markt besser zu verstehen. Eine der größten neuen Enthüllungen stammt von Xbox-Chef Phil Spencer, der behauptet, dass einer der Hauptgründe für Microsofts Entscheidung, das Mutterunternehmen von Bethesda, ZeniMax Media, zu übernehmen, darin bestand, zu verhindern, dass Starfield exklusiv für die PS5 wird.

Kurz nachdem das Studio übernommen wurde, erinnerst du dich vielleicht daran, dass Titel wie Ghostwire: Tokyo und Deathloop als zeitlich begrenzte PlayStation-Exklusivtitel veröffentlicht wurden, obwohl ihre Entwickler zu dieser Zeit bereits zu Microsoft gehörten. Das liegt daran, dass Bethesda zuvor Verträge mit Sony für beide Titel abgeschlossen hatte, um exklusiv auf PlayStation-Konsolen für ein Jahr zu erscheinen. Microsoft war äußerst besorgt, dass dasselbe mit Starfield geschehen könnte.

Anstatt darauf zu warten, dass PlayStation Starfield von den Xbox-Systemen entfernt, entschied sich Microsoft, Bethesda zu übernehmen und damit das neue Franchise Starfield – sowie The Elder Scrolls, Fallout, DOOM und mehr. Es ist wahrscheinlich, dass Microsoft neben der potenziellen PlayStation-Exklusivität von Starfield noch weitere Gründe hatte, da das Unternehmen gleichzeitig eine Reihe talentierter Studios erworben hat. Aber Spencer behauptet, dass dies eine der treibenden Kräfte hinter der Entscheidung war.

“Zenimax ist ein gutes Beispiel”, sagt Spencer (via Twitter @ethangach). “Als wir Zenimax übernommen haben, war einer der Beweggründe dafür, dass Sony einen Deal für Deathloop und Ghostwire [Tokyo] gemacht hat und effektiv Bethesda bezahlt hat, um diese Spiele nicht auf der Xbox zu veröffentlichen. Also, als wir hörten, dass Starfield möglicherweise auch Xbox überspringen wird, konnten wir uns nicht in einer Position als dritte Konsole befinden…”