The Elder Scrolls 6 wird wohl eines der LETZTEN großen AAA-Spiele auf Xbox Series X/S werden, bevor die nächste Konsolengeneration startet.

The Elder Scrolls 6 - (C) Bethesda

The Elder Scrolls 6 Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Bethesda Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2025 Xbox

Mehr News, Artikel & Guides zu The Elder Scrolls 6

Microsoft befindet sich derzeit im Rechtsstreit mit der FTC über die geplante Übernahme von Activision Blizzard, und Xbox-Chef Phil Spencer hat vor Gericht eine Vielzahl von geschäftsbezogenen Fragen beantwortet. Natürlich kam das Thema früher oder später auf die Exklusivität von Bethesdas Spielen, da die FTC die Übernahme von Bethesda als einen wesentlichen Bestandteil ihres Arguments verwendet, dass Microsoft nicht vertrauenswürdig genug ist, um Spielen wie The Elder Scrolls 6 einen Release auf PlayStation-Konsolen (PS5, PS6) zu gewähren.

Eines der größten Spiele, die mit der Übernahme von Bethesda einhergingen, war The Elder Scrolls 6, zu dem Phil Spencer in Bezug auf seine mögliche Exklusivität befragt wurde. Als er gefragt wurde, ob das Spiel exklusiv für Xbox-Konsolen sein werde, erklärte Spencer, dass die Veröffentlichung noch so weit entfernt ist, dass noch keine konkreten Pläne existieren, auf welchen Plattformen es verfügbar sein wird. Er behauptete, dass das Spiel noch “mindestens fünf Jahre” entfernt sei.

The Elder Scrolls 6: Phil Spencer spricht über Release-Fenster

Es ist fakt, was wir schon länger vermutet haben. Das selbe Team, dass derzeit an Starfield arbeitet, wird auch TES6 entwickeln.

“Bei The Elder Scrolls 6 ist es noch so weit entfernt, dass es schwer zu verstehen ist, auf welchen Plattformen es überhaupt erscheinen wird”, so Spencer (via Stephen Totilo auf Twitter). “Es handelt sich um dasselbe Team, das gerade Starfield fertigstellt, das im September dieses Jahres erscheint. Wir sprechen also über ein Spiel, das noch mindestens fünf Jahre entfernt ist.”

Wann erscheint The Elder Scrolls 6? Das bedeutet, dass TES6 frühestens im Jahr 2028 veröffentlicht wird. Das Wort “plus” in Spencers Aussage scheint eine große Rolle zu spielen, und es scheint, dass er mit dieser Schätzung ziemlich großzügig ist. Angesichts dessen, dass das Team, das derzeit an Starfield arbeitet, auch für die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 verantwortlich sein wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Entwicklung noch nicht in bedeutender Weise begonnen hat. Dies wirft die Frage auf, warum Bethesda das Spiel überhaupt schon 2018 angekündigt hat.

Erscheint The Elder Scrolls 6 noch für die Xbox Series X/S?

Darüber hinaus klärte Spencer später auf, dass er nicht einmal wisse, auf welchen Xbox-Konsolen das Spiel erscheinen werde. Dies legt nahe, dass wir wahrscheinlich bis zur nächsten Konsolengeneration auf den nächsten Haupttitel von The Elder Scrolls warten müssen. Microsoft behauptete gestern, dass sie erwarten, dass Sony um das Jahr 2028 herum eine PlayStation 6 veröffentlichen wird, was darauf hindeutet, dass sie zur gleichen Zeit ihre eigene neue Xbox-Konsole auf den Markt bringen, um mitzuhalten.

Wird The Elder Scrolls 6 exklusiv für Xbox-Konsolen veröffentlicht? Ja (und nein). Phil Spencer sagte einst, dass der Bethesda-Titel nicht für die PS5 erscheinen wird. Sollte das Release-Fenster des Xbox-Chefs tatsächlich stimmen, dann erscheint es womöglich gar nicht mehr für die aktuelle Konsolen-Generation. Damit wäre ein Release für eine PS6 nicht ausgeschlossen. Andererseits: Warum sollte Microsoft The Elder Scrolls 6 für PlayStation 6 veröffentlichten, wenn man zig Milliarden für Bethesda und Co hingeblättert hat?

The Elder Scrolls 6 befindet sich bei Bethesda in der Vorproduktion. Die volle Entwicklung startet wohl erst 2024. Es gibt sogar Pläne für einen Multiplayer.