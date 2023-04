The Elder Scrolls 6 bekommt womöglich Multiplayer-Modus

The Elder Scrolls 6 hat möglicherweise einen Multiplayer-Modus, zumindest gibt es Jobangebote von Bethesda dafür.

The Elder Scrolls 6 könnte einen Multiplayer-Modus erhalten, darauf deuten zumindest neue Stellenangebote von Bethesda Game Studios hin. Traditionell ist das The Elder Scrolls-Franchise ein Einzelspieler-Titel, auch wenn es The Elder Scrolls Online gibt. Die Zunahme der Popularität von Multiplayer-/Live-Service-Spielen der letzten Jahre könnten Bethesda dazu veranlasst haben, dass ein Online-Part dem nächsten TES hinzugefügt wird.

Es gibt Spekulationen, dass das lang erwartete Spiel von Bethesda Game Studios möglicherweise Multiplayer-Elemente enthalten wird, aufgrund von Stellenangeboten, die auf die Suche nach Bewerbern mit Erfahrung in Open-World-Multiplayer-Spielen hinweisen. Diese Spekulationen sind jedoch nicht bestätigt, und weder Bethesda noch Xbox haben sie kommentiert. Ob das Spiel tatsächlich Multiplayer-Elemente enthält oder nicht, bleibt abzuwarten

The Elder Scrolls 6 mit Multiplayer?

Bethesda Game Studios sucht derzeit u.a. einen “Associate Level Designer”, der folgende Qualifikation mitbringen soll: “starke Vertrautheit mit einer Vielzahl von Open-World-Multiplayer-Spielen”.

Das könnte jedes Spiel sein? Oder? Sogar für Starfield? Nein, nicht wirklich. Es gibt weitere Hinweise in der Stellenanzeige, dass Bewerber “Erfahrung mit The Elder Scrolls Construction Set oder GECK haben sollten”, wie Comicbook.com zuerst berichtete. Daher stellt sich die berechtigte Frage: Warum sollte man Erfahrung mit dem The Elder Scrolls Construction Set mitbringen, wenn man dann nicht an einem The Elder Scrolls-Spiel arbeitet? Und warum Erfahrung mit Open-World-Multiplayer-Spielen, wenn es kein Open-World-Multiplayer-Spiel wird?

Conclusio: Die Spekulationen, dass The Elder Scrolls 6 einen Multiplayer (oder zumindest Elemente) bekommen wird, sind auf nahrhaftem Boden. Eine Bestätigung werden wir wohl nicht bald bekommen.

Release erst in vielen Jahren

The Elder Scrolls 6 ist ein bevorstehendes Rollenspiel-Videospiel, das von Bethesda Game Studios entwickelt wird. Der sechste Hauptteil der Elder Scrolls-Reihe wurde auf der E3 2018 angekündigt. Seitdem gab es nur spärliche Informationen und es wurde noch kein Release-Termin bekannt gegeben. Zwischen Skyrim (2011) und TES6 werden wohl fast 20 Jahre liegen, wie eingeschätzt wird. Im Zuge der aktuellen Übernahme von Activision-Blizzard soll Microsoft seine Exklusivpläne zum Rollenspiel bekanntgeben, wie Sony forderte.