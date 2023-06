The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 exklusiv für Xbox-Konsolen (und PC)

The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 sind keine Games, die bald erscheinen werden! Die beiden Bethesda-Titel erscheinen wohl nie für PS5/PS6!

Fallout 5: Release in weiter Ferne, aber es kommt. - (C) Bethesda - Bildmontage

Widersprüchlicher könnten die aktuellen Aussagen nicht sein. Erst gestern sagte der Microsoft-CEO, dass er “Konsolenexklusivität” in Zukunft abschaffen möchte. Und nun diese Meldung. Microsoft hat angedeutet, dass The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 zusammen mit anderen Bethesda-Spielen exklusiv für Xbox erhältlich sein werden.

Nachdem Microsoft vor einigen Jahren ZeniMax, den Dachkonzern von Bethesda Game Studios, erworben hatte, hat sich die Frage gestellt, ob Xbox bestehende Franchises wie Fallout und The Elder Scrolls exklusiv für ihre Plattform anbieten wird. Immerhin hat man Zenimax übernommen, damit das kommende Rollenspiel Starfield nicht exklusiv für die PS5 erscheint.

Xbox-Exklusiv: The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 erscheinen nicht für PS5/PS6

Bisher hat Microsoft weiterhin die bestehenden Spiele der Entwickler auch für PlayStation unterstützt und sogar zeitlich begrenzte Exklusivspiele für PlayStation veröffentlicht. Allerdings wurden bereits Redfall, das Anfang Mai exklusiv für Xbox/PC erschien, und das kommende Starfield, das das größte Spiel von Bethesda seit Fallout 4 sein wird, als exklusiv für Xbox und PC angekündigt.

In einer Aussage von Xbox-CFO Tim Stuart während einer Anhörung zwischen Microsoft und FTC wurde bekannt, dass Xbox-Chef Phil Spencer im November 2021 die Entscheidung getroffen hat (via Comicbook.com), alle zukünftigen ZeniMax-Spiele exklusiv für Xbox zu machen. Diese Entscheidung wurde von Matt Booty, dem Leiter der Xbox Game Studios, bestätigt. Es besteht also die Möglichkeit, dass The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 exklusiv für Xbox bleiben werden, es sei denn, Xbox ändert ihre Pläne.

TES 6 befindet sich noch viele Jahre in Entwicklung

Nachdem fast die gesamte Bethesda Studios-Mannschaft an Starfield arbeitet befindet sich The Elder Scrolls 6 noch in Vorproduktion. Phil Spencer erwähnte jüngst, dass der Release des Rollenspiels noch mindestens 5 Jahre dauern wird.

Unsere Release-Erwartung für Fallout 5 ist ohnehin nicht vor 2030, obwohl Obsidian Entertainment davon angetan wäre es zu entwickeln.