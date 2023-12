Gerüchte: Xbox plant Mandalorian-Spiel mit DOOM-Entwicklern

Laut dem Leaker “eXtas1s” könnte ein neues Star Wars-Spiel exklusiv für Xbox in Arbeit sein – und der Entwickler ist niemand Geringeres als id Software, das Studio hinter dem legendären DOOM- und Quake-Franchise. Dieses Spiel, das auf dem gefeierten Mandalorian-Charakter basiert, soll Berichten zufolge möglicherweise 2024 oder 2025 erscheinen. Doch Vorsicht ist geboten – obwohl das Gerücht die Runden macht, fehlt es noch an offizieller Bestätigung.

Warum ausgerechnet id Software? Das Studio hat sich als Meister des FPS-Genres einen Namen gemacht. Mit DOOM und dem jüngsten Erfolg von DOOM Eternal haben sie die Branche beeindruckt. Ihr Können im Umgang mit Ego-Shootern wie Quake und Wolfenstein legt nahe, dass sie sich nahtlos in die Star Wars-Galaxis einfügen könnten.

Mögliches Mandalorian-Videospiel Konsolen-exklusiv für Xbox und PC

Die Exklusivität für Xbox könnte ein echter Gamechanger sein. Mit einer exklusiven Star Wars-Franchise-Erweiterung könnte Microsofts Konsole einen Vorteil gegenüber PlayStation gewinnen. Immerhin verkaufte sich die PS5 im aktuellen Jahr 3 mal stärker als die aktuelle Xbox Series X/S.

Verglichen mit der kürzlich abgesagten PlayStation-exklusiven Neuauflage von Star Wars: Knights of the Old Republic hat Xbox hier einen möglichen Trumpf im Ärmel. Das KOTOR-Remake hätte sicherlich die Herzen der Fans erobert, doch das Schicksal warf eine Wendung. Xbox könnte daher mit einem exklusiven Mandalorian-Titel einen entscheidenden Schritt nach vorn machen. Zumindest bei den Star Wars-Fans. Und davon gibt es einige!

🔥👀 OJO AL RUMOR ⚠️🚀 Se comenta en las ultimas horas que ID Software está trabajando en un juego (previsto para ver la luz en 2024 o 2025 seguramente) y las aguas de la anticipación están agitadas. Los usuarios que usualmente tienen informacion no puede dejar de rumorear sobre… pic.twitter.com/bkI6hRVJFm — eXtas1s #Xbox📍#ActivisionBlizzard #Bethesda (@eXtas1stv) December 23, 2023

The Mandalorian als Zugpferd für aktuelle Xbox-Konsolen-Generation?

Es ist nicht zu leugnen, dass die Beliebtheit von The Mandalorian auf Disney+ für den Erfolg des Charakters gesorgt hat. Die Serie hat eine riesige Fangemeinde geschaffen und war sowohl kritisch als auch kommerziell ein Hit. Wenn das Spiel mit der gleichen Raffinesse entwickelt wird, könnte es Xbox Series X/S zu einem spürbaren Aufwind verhelfen.

Ein exklusives Star Wars-Spiel könnte die Spieler von der hervorragenden Leistung des Xbox Game Pass und der sich ständig erweiternden Bibliothek überzeugen. Wenn id Software das Universum von The Mandalorian zum Leben erweckt, könnte dies ein bahnbrechender Schritt für die Gaming-Welt sein und die Position von Xbox im Konsolenkrieg stärken.

Was ist dran am Gerücht? Diese Spekulationen und Gerüchte sollten jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Die Entwicklung eines Spiels ist ein komplexer Prozess, und bis offizielle Ankündigungen oder Bestätigungen eintreffen, sind alle Informationen mit Unsicherheiten behaftet. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieses Gerücht bewahrheitet und id Software tatsächlich an einem exklusiven Mandalorian-Spiel arbeitet. Bis dahin können Star Wars- und Xbox-Fans nur gespannt sein und auf weitere Informationen hoffen, die möglicherweise Licht in dieses aufregende Gerücht bringen.