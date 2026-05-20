Yoshi and the Mysterious Book: Erste Wertungen für das Switch-2-Spiel sind da

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz vor dem Release von Yoshi and the Mysterious Book tauchen immer mehr internationale Wertungen auf — und die fallen deutlich gemischter aus, als viele Fans wohl erwartet hatten. Für Nintendo ist das neue Abenteuer nämlich weit mehr als nur ein weiteres Jump’n’Run. Das Spiel gilt aktuell als eines der wichtigsten exklusiven Projekte für die Switch 2.

Gerade deshalb schauen viele Spieler jetzt besonders genau auf die ersten Reviews.

Die gute Nachricht für Fans: Komplett enttäuscht scheint bislang kaum jemand zu sein. Viele Magazine loben vor allem den kreativen Stil, die entspannte Atmosphäre und den ungewöhnlichen Fokus auf Erkundung statt klassischer Plattforming-Action. Vor allem das märchenhafte Buch-Setting kommt bei vielen Testern gut an.

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Kein klassisches Yoshi-Spiel mehr

Wer allerdings ein traditionelles Yoshi-Abenteuer erwartet, könnte überrascht werden. Statt klassischer Level setzt Nintendo diesmal offenbar deutlich stärker auf Rätsel, Erkundung und kreative Interaktionen mit verschiedenen Kreaturen.

Genau dieser neue Ansatz spaltet aktuell die Meinungen.

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Während einige Tester die frischen Ideen feiern, kritisieren andere das vergleichsweise langsame Gameplay und den niedrigen Schwierigkeitsgrad. Besonders erfahrene Spieler hätten sich offenbar etwas mehr Herausforderung gewünscht.

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Trotzdem wird immer wieder betont, wie charmant das Abenteuer wirkt. Viele Reviews vergleichen die Stimmung sogar mit älteren Yoshi-Klassikern aus der Super-Nintendo-Ära — allerdings mit deutlich modernerem Aufbau.

Die Switch 2 braucht starke Exklusivspiele

Für Nintendo kommt der Release zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die Switch 2 braucht dringend große Exklusivtitel, die zeigen, was die neue Konsole leisten kann. Genau deshalb steht Yoshi and the Mysterious Book stärker unter Beobachtung als frühere Teile der Reihe.

Vor allem die Optik sorgt aktuell für Aufmerksamkeit. Das Spiel setzt auf einen Stil, der wie ein interaktives Bilderbuch wirkt. Viele Animationen erinnern dabei bewusst an Stop-Motion-Filme oder handgemachte Kulissen.

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Technisch scheint das Spiel ebenfalls solide zu laufen. Gerade die kreativen Umgebungen und die vielen kleinen Details werden in mehreren Tests ausdrücklich hervorgehoben.

Das Spiel erscheint am 21. Mai exklusiv für die Switch 2.