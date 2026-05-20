Plötzlich in Dänemark gesichtet: Starten die GTA 6-Vorbestellungen früher?

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Rund um GTA 6 reicht mittlerweile schon ein kleines Detail aus, um weltweit Diskussionen auszulösen. Genau das passiert gerade erneut. Diesmal sorgt ein Händler aus Dänemark für Aufregung, nachdem dort plötzlich erste Hinweise auf mögliche Vorbestellungen des kommenden Open-World-Blockbusters aufgetaucht sind.

Konkret geht es um den Elektronikhändler Elgiganten. Dort sollen laut mehreren Community-Beiträgen und Screenshots bereits Hinweise auf kommende GTA 6-Pre-Orders entdeckt worden sein. Kurz darauf verbreiteten sich die Bilder explosionsartig auf Reddit und in sozialen Netzwerken.

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Fans wittern den Start der Marketingkampagne

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Spieler glauben inzwischen, dass Rockstar Games kurz davor stehen könnte, die große Marketingphase für GTA 6 zu starten.

Besonders spannend: Die Hinweise aus Dänemark tauchen genau zu dem Zeitpunkt auf, an dem Fans ohnehin mit neuen Informationen rechnen. Seit Wochen wird über mögliche Vorbestellungen, einen dritten Trailer und neue Gameplay-Szenen spekuliert.

Die Community analysiert inzwischen praktisch jede Kleinigkeit. Selbst kleinere Änderungen bei Händlern oder Store-Seiten sorgen sofort für neue Theorien.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung

Trotz der enormen Aufregung bleibt aktuell aber Vorsicht angesagt. Offiziell bestätigt wurde bislang nichts. Weder Rockstar Games noch Take-Two haben sich zu den angeblichen Vorbestellungen geäußert.

Genau deshalb halten viele Fans die aktuellen Hinweise zwar für interessant, aber noch lange nicht für einen Beweis. Gerade bei GTA 6 kursierten in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte, die sich später als falsch herausstellten.

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Trotzdem wirkt die Situation diesmal für viele Spieler etwas anders. Denn mehrere Händler scheinen sich bereits auf die heiße Phase vorzubereiten.

Der Hype um GTA 6 erreicht immer weiter neue Höhen

Mittlerweile wirkt es fast so, als würde das gesamte Internet auf den nächsten großen Schritt von Rockstar Games warten. Seit dem zweiten Trailer ist der Hype rund um GTA 6 noch einmal massiv angestiegen.

Viele Fans hoffen vor allem endlich auf konkrete Informationen zu Editionen, Preisen und Vorbesteller-Boni. Gleichzeitig wächst die Spannung rund um den möglichen dritten Trailer, der erstmals ausführlicheres Gameplay zeigen könnte.

Bis dahin bleibt die Situation allerdings reine Spekulation. Klar ist aber schon jetzt: Sobald Rockstar Games die Vorbestellungen offiziell startet, dürfte das einer der größten Gaming-Momente der vergangenen Jahre werden.

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