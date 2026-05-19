GTA 6 Trailer 3 bleibt offenbar weiter aus – auch Vorbestellungen fehlen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Gerüchte rund um GTA 6 Trailer 3. Mehrere Insider und Leaks deuteten darauf hin, dass Rockstar am 18. Mai endlich den nächsten großen Trailer veröffentlichen und gleichzeitig die Vorbestellungen starten könnte.

Der Auslöser war vor allem ein angeblich geleaktes Best-Buy-Partnerprogramm. Dort wurde eine Promo-Aktion für GTA 6 zwischen dem 18. und 21. Mai erwähnt. Genau deshalb rechneten viele fest mit einem großen Rockstar-Event.

Doch bislang bleibt Rockstar komplett still

Mittlerweile zeigt sich allerdings: Weder GTA 6 Trailer 3 noch offizielle Vorbestellungen sind bislang erschienen. Auch Rockstar Games selbst hat sich zu den Gerüchten weiterhin überhaupt nicht geäußert.

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Dadurch wächst aktuell die Enttäuschung vieler Fans. Besonders, weil die Erwartungen in sozialen Netzwerken und Foren in den letzten Tagen extrem hoch geworden waren. Gleichzeitig warnen mehrere Insider inzwischen davor, zu viel in die geleakten Hinweise hineinzuinterpretieren.

Die Gerüchte kamen offenbar nicht komplett aus dem Nichts

Ganz erfunden scheinen die Spekulationen allerdings nicht gewesen zu sein. Mehrere Quellen bestätigten, dass die Best-Buy-Mails tatsächlich existieren sollen. Sogar bekannte Insider wie Tom Henderson hielten die E-Mails grundsätzlich für echt.

Trotzdem glaubt Henderson offenbar nicht daran, dass Rockstar bereits jetzt mit der großen Marketingkampagne startet. Laut seiner Einschätzung könnten echte Neuigkeiten eher erst im Juli oder August folgen.

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Fans warten seit über einem Jahr auf neue Szenen

Die Situation zeigt vor allem, wie riesig die Erwartungen rund um GTA 6 Trailer 3 inzwischen geworden sind. Seit dem zweiten Trailer gab es kaum offizielle Updates zum Spiel.

Gerade deshalb wird inzwischen praktisch jede kleine Veränderung auf Webseiten, Händlerseiten oder Social Media sofort analysiert. Selbst alte Code-Zeilen auf der Rockstar-Webseite sorgten zuletzt erneut für wilde Spekulationen rund um Vorbestellungen.

Rockstar dürfte den perfekten Moment abwarten

Aktuell wirkt es deshalb so, als würde Rockstar die Spannung ganz bewusst weiter hochhalten. Der Publisher ist bekannt dafür, Marketing extrem kontrolliert und kurzfristig zu planen.

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Klar ist nur: Sobald GTA 6 Trailer 3 tatsächlich erscheint, dürfte das Internet für einige Stunden komplett stillstehen. Bis dahin bleibt Fans aber wohl nichts anderes übrig, als weiter auf das nächste große Rockstar-Update zu warten.