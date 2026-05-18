GTA 5 & Red Dead Redemption 2 für Switch 2? – Neue Hinweise machen Nintendo-Fans hellhörig

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Rund um die Nintendo Switch 2 verdichten sich aktuell die Hinweise auf mehrere große Spiele von Rockstar Games. Laut neuen Berichten sollen gleich mehrere bekannte Titel des Publishers für Nintendos neue Konsole vorbereitet werden.

Besonders im Mittelpunkt steht dabei erneut GTA 5. Das Spiel gehört bis heute zu den erfolgreichsten Titeln aller Zeiten und wurde inzwischen auf praktisch jede große Plattform portiert. Genau deshalb halten viele einen Release auf der Switch 2 mittlerweile für sehr wahrscheinlich.

Auch andere bekannte Rockstar-Spiele werden genannt

Neben GTA 5 kursieren aktuell aber noch weitere Namen. Laut den neuen Hinweisen könnten unter anderem auch Red Dead Redemption 2, die GTA Trilogy oder ältere Klassiker des Studios für die neue Nintendo-Hardware erscheinen.

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Offiziell bestätigt wurde davon bislang zwar nichts. Trotzdem sorgt die Diskussion bereits jetzt für Aufmerksamkeit, weil die technische Leistung der Switch 2 offenbar deutlich stärker ausfallen soll als beim Vorgänger.

Die neue Nintendo-Hardware verändert vieles

Die ursprüngliche Nintendo Switch galt lange als zu schwach für moderne Open-World-Spiele von Rockstar Games. Genau deshalb erschienen viele große Titel des Studios nie auf der Konsole.

Mit der Switch 2 könnte sich das nun ändern. Mehrere Entwickler und Analysten sprechen seit Monaten davon, dass die neue Hardware deutlich näher an aktuellen Konsolen liegen soll. Dadurch würden technisch aufwendige Spiele plötzlich realistischer werden.

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Besonders GTA 5 gilt als wahrscheinlicher Kandidat

Gerade GTA 5 würde perfekt zur Strategie von Rockstar Games passen. Das Spiel verkauft sich selbst über zehn Jahre nach Release weiterhin extrem stark und erhält mit GTA Online regelmäßig neue Inhalte.

Zusätzlich könnte ein Release auf der Switch 2 noch einmal Millionen neue Spieler erreichen. Genau deshalb halten viele Branchenbeobachter den Titel aktuell für den wahrscheinlichsten Rockstar-Port auf der neuen Nintendo-Konsole.

Noch fehlt die offizielle Ankündigung

Bislang sollten die aktuellen Informationen allerdings weiterhin vorsichtig betrachtet werden. Weder Rockstar Games noch Nintendo haben konkrete Spiele offiziell bestätigt.

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Trotzdem wirken die Hinweise inzwischen deutlich glaubwürdiger als noch vor einigen Monaten. Gerade weil immer mehr große Third-Party-Spiele für die Switch 2 angekündigt werden, scheint ein Schritt von Rockstar Games inzwischen realistischer denn je.

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