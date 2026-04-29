GTA 6: Take-Two-Chef kündigt baldigen Start des Marketings an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Grand Theft Auto VI (GTA 6) könnte es jetzt endlich richtig losgehen. Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat bei einem Auftritt auf der Branchenveranstaltung „iicon“ in Las Vegas (USA) erklärt (via Rockstarintel.com, die sich auf einen GameFile-Artikel hinter einer Paywall beziehen), dass das Marketing für den Open-World-Blockbuster „bald“ anlaufen werde. Einen genauen Tag nannte er zwar nicht, doch die Aussage ist trotzdem wichtig. Denn sie ist eines der klarsten Signale seit Wochen, dass Rockstar Games seine bisher auffallend ruhige Kommunikationsphase bald hinter sich lässt.

Die Aussage fiel laut mehreren Berichten in einem Gespräch mit Variety-Redakteurin Jenny Maas. Zelnick blieb wie gewohnt vorsichtig, ließ aber durchblicken, dass der Zeitpunkt für neue Informationen näher rückt. Gerade für Fans, die seit Langem auf Trailer 3, Vorbestellungen oder frisches Gameplay warten, ist das eine kleine, aber umso wichtigere Entwarnung. Immerhin hatten schon viele Fans das Gefühl, dass es abermals zu einer Release-Verschiebung kommen wird, aufgrund der Stille.

Marketingstart passt zu Rockstars bisherigem Muster

Dass Rockstar das Marketing erst relativ spät hochfährt, wäre nicht ungewöhnlich. Schon in früheren Aussagen hatte Zelnick betont, dass Take-Two große Kampagnen lieber startet, wenn der Release näher rückt. Genau deshalb wird seit Wochen spekuliert, wann genau im „Sommer 2026“ die heiße Phase für GTA 6 eingeläutet wird. Das ergibt auch zeitlich Sinn.

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Spannend ist außerdem, dass Zelnick sich bei dem Event erneut sehr überzeugt vom aktuellen Fahrplan gezeigt haben soll. Berichte fassen seine Aussagen so zusammen, dass Take-Two den 19. November weiter als klares Ziel betrachtet. Dazu passt auch, dass Take-Two zuletzt den 21. Mai 2026 als Termin für die nächste Ergebnispräsentation angesetzt hat. In der Community wird schon spekuliert, ob Rockstar davor oder kurz danach neues Material veröffentlicht. Bestätigt ist das nicht, aber die Kombination aus baldigem Marketingstart und nahender Investorenkonferenz sorgt natürlich sofort für neue Hoffnungen.

Was Fans jetzt erwarten können

Ein „bald“ ist natürlich noch kein Trailer. Trotzdem verändert diese Aussage die Lage. Denn bisher lebte die Diskussion rund um Grand Theft Auto VI vor allem von Leaks, Theorien und Spekulationen. Jetzt kommt der Hinweis erstmals direkt aus der Chefetage von Take-Two.

Das heißt unterm Strich: Rockstar Games bleibt offiziell weiter auf Kurs, und der lange stille Abschnitt könnte schon sehr bald vorbei sein. Wenn Zelnick recht behält, dürften die nächsten Wochen für GTA-6-Fans deutlich spannender werden als die letzten Monate.

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GTA 6 soll nach aktuellem Stand am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

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