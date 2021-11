Half-Life 3 könnte wieder (mal) bei Valve in Entwicklung sein

Half-Life Alyx (VR) - (C) Valve

Werden wir jemals Half-Life 3 zu Gesicht bekommen? Vielleicht wenn man sich in eine Zeit-Kapsel sperren lässt oder in ein Parallel-Universum teleportieren könnte. Oder Valve arbeitet tatsächlich (wieder) an Half-Life 3, wie ein Valve-Insider nun ausgeplaudert hat.

“Half-Life 3 befindet sich bei Valve Corporation erneut in Arbeit.” – Ein Satz mit Gewicht, immerhin hören wir ihn seit gut 15 Jahren. Nach dem Release von Half-Life: Alyx im März 2020 schöpften viele Fans neue Hoffnungen, dass Half-Life 3 irgendwann eines Tages zustande kommen könnte. Und während es abzuwarten bleibt, ob das Spiel jemals wirklich das Licht der Welt erblicken wird, hat ein angesehener Valve-Insider nun klargestellt, dass an dem Projekt in gewisser Weise gearbeitet wird.

In einem kürzlich erschienenen Video von Tyler McVicker, der ein oft genauer Insider in Sachen Valve ist, hieß es, dass Half-Life 3 derzeit innerhalb von Valve entwickelt wird.

“Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme arbeitet eine sehr kleine Gruppe an Half-Life 3 “, sagte McVicker in einem Fußnotenkommentar während eines YouTube-Videos, dass wir euch unterhalb eingebunden haben. Und während diese Nachricht für bare Münze ausreichen könnte, um die Fans extrem aufzuregen, warnt er selbst davor!

Half-Life 3: Wird es jemals erscheinen?

Tyler McVicker erklärte mehr über das Projekt “HL3” bei Valve. Das Team, das angeblich an Half-Life 3 arbeitet, soll extrem klein sein. Also kann es sich nur um ein paar Leute handeln, die daran herumexperimentieren und Ideen ausarbeiten.

Valve ist derzeit auf das Steam Deck fokussiert, dass nächstes Jahr Schritt für Schritt veröffentlicht wird. Immerhin hat man schon einige Vorbestellungen dafür entgegengenommen und musste Rückschläge bei der Produktion hinnehmen, wie auch viele andere Unternehmen!

Aktuell soll Valve wenig Ressourcen für ein Entwicklungsteam für Half-Life 3 haben. Tatsächlich sagt McVicker auch, dass die Studiomitglieder, die an diesem Spiel arbeiten, wahrscheinlich nicht als “wertschöpfende” Mitarbeiter angesehen werden, was bedeutet, dass die Vorgesetzten des Unternehmens das Projekt zu gegebener Zeit zerschlagen könnten. Es könnte also sein, dass die Arbeit des aktuellen HL3-Teams auch wieder eingestampft wird.

Bereits in der Vergangenheit wurde oft erwähnt, dass Valve so strukturiert ist, dass es seinen Mitarbeiten viel kreative Freiheit lasse. Sie können an allem arbeiten, was sie für nützlich halten. Die Entwicklung von Half-Life 3 hat im Laufe der letzten Jahre immer wieder “neu begonnen”, bevor sie später aus einem oder anderen Grund verschrottet wurde. Ob die Vor-Produktionsphase von Half-Life 3 die Verantwortlichen Entscheidungsträger bei Valve überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Das YouTube-Video von McVicker klingt aber schon so, als wäre die große Hoffnung auf Half-Life 3 auch irgendwie schon wieder weg. Langjährige Fans von Gordon Freeman müssen also noch weiter warten.

Half-Life 3 befindet sich angeblich in Entwicklung bei Valve für unbestätigte Plattformen. Zumindest die Half-Life 2 Remastered Collection sollte uns die Wartezeit etwas verkürzen. Wenn man sie 20 bis 30 Mal die nächsten 15 Jahre durchspielt.