Half-Life 3 angeblich „von Anfang bis Ende spielbar“ – HL3 vor GTA 6?

Die lang ersehnten Gerüchte um Half-Life 3 (oder HLX, wie es angeblich intern genannt wird) nehmen erneut Fahrt auf. Laut einem bekannten „Valve-Insider“, Tyler McVicker, soll das Spiel mittlerweile in einem Zustand sein, in dem es von Anfang bis Ende spielbar ist – ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung.

In einem aktuellen Video auf YouTube erklärte der Insider, dass HLX weit genug entwickelt sei, um vollständig gespielt zu werden. Er berichtete, dass das Spiel bereits von einer großen Gruppe von Testspielern bei Valve regelmäßig überprüft wird, was auch dazu geführt hat, dass erste Plot-Details durchgesickert sind. Er betonte jedoch, dass er persönlich keine Story-bezogenen Informationen weitergeben möchte, da er sich strikt an eine Politik halte, solche Details zu meiden.

„HLX wird so intensiv und weitreichend getestet, dass es Leute gibt, die einfach darüber sprechen“, so McVicker. Er gab an, dass er Angebote erhalten habe, sich Details zum Plot anzuhören, aber sich bewusst dagegen entschieden habe, um Spoiler zu vermeiden. Auch eine Art „Eigenschutz“.

Half-Life 3 soll kein VR-Titel werden, im Gegensatz zu Alyx

Ein weiterer wichtiger Punkt, den McVicker hervorhob, war, dass Half-Life 3 nicht, wie Half-Life Alyx, ein VR-Titel sein wird. Das deutet darauf hin, dass Valve möglicherweise zu den klassischen Steuerungsmechanismen zurückkehrt, die Fans der Reihe kennen und lieben. Im Gegensatz zu den umfangreichen Leaks rund um HL Alyx, sei das neue Projekt bislang wesentlich besser unter Verschluss gehalten worden.

„Zu diesem Zeitpunkt wusste ich bei Alyx praktisch alles über das Spiel, hatte Screenshots gesehen und kannte das Ende. Jetzt, bei HLX, sind die Informationen viel spärlicher“, erklärte McVicker.

Wann wird Half-Life 3 angekündigt?

Basierend auf dem aktuellen Entwicklungsstand glaubt McVicker, dass Half-Life 3 möglicherweise noch im Sommer 2025 offiziell angekündigt wird, mit einer Veröffentlichung im Winter 2025. Diese Zeiträume sind jedoch rein spekulativ und basieren auf den aktuellen Informationen und dem Entwicklungsfortschritt, den McVicker teilen konnte. Das wäre doch irre. Half-Life 3 vor GTA 6, dass erst kürzlich einen Release-Termin für 2026 erhalten hat. Hätte mir das jemand 2024 gesagt…

„Es ist weiter als jemals zuvor“, erklärte er. „Das Spiel ist spielbar von Anfang bis Ende. Es war noch nie so weit und sie optimieren und polieren es jetzt.“

Klingt zu schön um wahr zu sein?

Sollte McVicker recht haben, befinden wir uns tatsächlich in der aufregendsten Phase der Entwicklung, die das Franchise jemals erlebt hat. Eine mögliche Ankündigung im Sommer und ein Release im Winter könnten endlich die lange Wartezeit der Half-Life-Fans beenden. Immerhin endete Half-Life 2: Episode 2 zu abrupt. Episode 3 erschien nie. Kommt Valve erstmals dazu ein Franchise mit der „Nummer 3“ im Titel herauszubringen? Wir werden sehen, ob die Insider-Berichte tatsächlich in Erfüllung gehen werden.