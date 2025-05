Marvel Rivals: Leak enthüllt Blade, Phoenix und Daredevil als kommende Helden

Ein neuer Leak könnte mehrere kommende Charaktere enthüllt haben, die in den nächsten Monaten zu Marvel Rivals stoßen werden. Während NetEase bisher keine offizielle Bestätigung abgegeben hat, geben die angeblichen Neuzugänge einen möglichen Ausblick auf die Zukunft von Marvel Rivals und die Charaktere, die Spieler in den kommenden Saisons erwarten können. Seit der Veröffentlichung im Dezember 2024 rätseln Fans darüber, welche ihrer Lieblingscharaktere als Nächstes ins Spiel aufgenommen werden.

Da das rasante Gameplay von Marvel Rivals stark auf die Synergie zwischen den Helden setzt, werden regelmäßig neue Figuren mit einzigartigen Fähigkeiten hinzugefügt, wodurch sich Strategien und Teamzusammenstellungen verändern. Vor Kurzem führte NetEase Games Emma Frost als neue Vanguard-Heldin mit psychischen Kräften in Marvel Rivals ein. Ein aktueller Leak des Dataminers X0X_LEAK listet mehrere noch unangekündigte Helden, die für zukünftige Saisons von Marvel Rivals in Entwicklung sein könnten.

Zu den genannten Figuren gehören Blade, Phoenix, Professor X, Gambit, Rogue, Daredevil und ein bisher nicht enthüllter Tank-Charakter. NetEase hat keine dieser Informationen bestätigt, aber falls der Leak sich als zutreffend erweist, könnten sich Spieler auf eine Vielzahl neuer Helden freuen. Einige Fans zeigten sich jedoch enttäuscht, dass Cyclops, Jubilee oder Schurken wie Sandman, Kingpin oder Sabretooth nicht in der Liste auftauchen.

Known Characters currently slated for release at Unknown Times:

Blade

Phoenix

Professor X

Gambit (previously Jia Jing)

Rogue

Daredevil

New Tank (Assumption)

— X0XLEAK (@X0X_LEAK) May 30, 2025