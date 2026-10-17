GTA 6 angeblich noch nicht fertig: Diese Rockstar-Aussage wird gerade falsch verstanden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 wird selbst wenige Wochen vor dem Release noch verändert. Diese Aussage von Rockstar sorgt derzeit für Schlagzeilen und wird teilweise so interpretiert, als wäre Grand Theft Auto VI noch immer nicht fertig. Genau das hat Rockstar allerdings nicht gesagt. Der entscheidende Satz stammt aus einem ausführlichen Bloomberg-Bericht über die Entwicklung des Spiels und beschreibt vielmehr, wie lange bei einem Projekt dieser Größenordnung noch angepasst und verfeinert wird.

Rockstar-Entwicklungschef Phil Hooker sagte gegenüber Schreier (via YouTube): „The game’s never completely settled.“ Einen vollkommen festen Bauplan gebe es während der Entwicklung nicht. Selbst innerhalb der vergangenen Monate seien noch Dinge verändert worden. Welche Änderungen Hooker konkret meint, verrät Rockstar nicht.

Rockstar hat nicht gesagt, dass GTA 6 unfertig ist

Genau hier geht in einigen Meldungen wichtiger Kontext verloren. Bloomberg-Journalist Jason Schreier besuchte Rockstar North bereits Ende September. Hookers Aussage beschreibt außerdem Änderungen aus den „vergangenen Monaten“ und nicht hektische Umbauten wenige Tage vor der Veröffentlichung. Es ist daher nicht bekannt, wann die angesprochenen Anpassungen tatsächlich vorgenommen wurden oder wie umfangreich sie waren.

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Auch die Schlussfolgerung, GTA 6 stehe deshalb vor einer weiteren Verschiebung, lässt sich daraus nicht ableiten. Rockstar veröffentlichte erst am 15. Oktober den Launch-Trailer zu GTA 6 und nennt auf der offiziellen Webseite weiterhin den 19. November 2026 als Veröffentlichungstermin für PS5 und Xbox Series X/S. Einen neuen Hinweis auf eine Verschiebung gibt es derzeit nicht. Auch wenn manche etwas anderes behaupten. Was durchaus interessanter an der Stelle wäre, ist der PC-Release. Angeblich bereits Anfang 2027.

Warum bei GTA 6 bis spät Änderungen möglich sind

Der eigentliche Kontext der Aussage ist die enorme Komplexität von GTA 6. Rockstar erklärte im Bloomberg-Bericht, wie viele Systeme gleichzeitig ineinandergreifen müssen. Selbst ein Nachtclub besteht nicht einfach aus einigen zufällig platzierten NPCs. Besucher werden animiert, Beleuchtung und Musik aufeinander abgestimmt und zahlreiche Abläufe miteinander kombiniert. In einer offenen Spielwelt können Änderungen an einem System deshalb Auswirkungen auf viele andere Bereiche haben.

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Dass Entwickler in dieser Phase noch Fehler beheben, Einstellungen verändern oder einzelne Systeme feinjustieren, ist deshalb nicht automatisch ein Warnsignal. Moderne Spiele werden zudem häufig noch nach der Fertigstellung der Release-Version weiter optimiert, etwa für ein Update zum Veröffentlichungstag.

Rockstars eigenes Verhalten spricht derzeit ebenfalls nicht für eine akute Krise. Der Countdown zum GTA 6 Release läuft, der Launch-Trailer ist veröffentlicht. Was Hookers Aussage tatsächlich zeigt, ist etwas anderes: Selbst kurz vor dem Ende einer mehr als achtjährigen Entwicklung betrachtet Rockstar GTA 6 offenbar noch immer nicht als ein Spiel, an dem es nichts mehr zu verbessern gibt.

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