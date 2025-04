Marvel Rivals: April-Update bringt neue Skins und verrückten Spielmodus!

Marvel Rivals hat den Spielern einen ersten Blick auf die Patch Notes für das kommende Update am 24. April gewährt. NetEase Games veröffentlichte kürzlich Season 2 von Marvel Rivals, die Emma Frost als Vanguard hinzufügte und die Ankunft des Schurken Ultron anteaserte. Während es noch kein offizielles Release-Datum für Ultron gibt, hat NetEase Games bestätigt, dass der Bösewicht mit einem großen Mid-Season-Update ins Spiel kommen wird.

Dies ähnelt der Veröffentlichung von Human Torch und The Thing in Season 1: Eternal Night Falls. Es wird erwartet, dass Ultron als Strategist ins Spiel kommt, was bedeutet, dass er Verbündete heilen und unterstützen kann. Diese Information wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt – stattdessen verlassen sich Fans auf einen bekannten Leaker, der bereits im Dezember 2024 Ultrons Fähigkeiten-Kit enthüllte.

📝 Our latest patch drops on April 24 at 9 AM UTC! Bringing a brand new game mode, costume bundles, emotes, tweaks, and bug fixes!

Read the full Patch Notes here >> https://t.co/yNVUOeq1Bv

💡 No server downtime! Simply update your game client and get right back to playing!

Get… pic.twitter.com/ZoZ4bbJttE

— Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 23, 2025