Marvel Rivals: Entwickler veröffentlicht Patch Notes für das Season 2-Update

Das kommende Season 2-Update für Marvel Rivals, das am 11. April erscheint, hat bereits seine ersten Patchnotes erhalten. Mit dabei ist die neueste Heldin Emma Frost, die als Vanguard ins Spiel eingeführt wird. Die Vorfreude auf die neue Season ist groß, denn NetEase Games hat zahlreiche Neuerungen vorbereitet. Neben Emma Frost erhalten Spieler Zugang zur neuen Krakoa-Map, die in den Competitive-Pool aufgenommen wird, während zwei ältere Karten entfernt werden.

Auch das Wettbewerbs-Gameplay wird überarbeitet: Ab Gold III können Spieler nun Helden sperren, eine Funktion, die sich viele seit dem Release gewünscht haben. Zudem wird die Bewertung von Spielern in Ranglistenmatches stärker an individuellen Leistungen orientiert. Nach dem Start der neuen Season am 11. April tauchen zwei neue Skins für Star-Lord und Emma Frost im Shop auf. Star-Lords King of Spartax-Kostüm verleiht dem Charakter ein königliches schwarz-goldenes Design passend zur Hellfire Gala-Thematik.

The latest patch notes – version 20250411 – are here!

Get ready to explore the exciting new content and captivating surprises in S2.0.

Maintenance will begin on April 11 at 2:00 AM PDT and is expected to take…

