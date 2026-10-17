WARDOGS Season 2 ist erst zwei Tage alt: Season 3 könnte schon früher kommen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

WARDOGS Season 2 ist gerade einmal zwei Tage alt und BULKHEAD denkt bereits darüber nach, Season 3 deutlich früher zu starten. Der Grund ist ungewöhnlich offen: Die Entwickler haben die Progression bewusst beschleunigt und erkennen jetzt an, dass diese Entscheidung nicht funktioniert hat. Einige Spieler erreichen bereits wieder Tier-4-Rüstung und schwere Kampfpanzer.

In einer offiziellen Stellungnahme via X.com erklärt der Entwickler, Season 2 habe eigentlich einen echten Neustart bieten sollen. Genau dieses Gefühl sei bei vielen Spielern aber nicht entstanden. Die schnellere Progression sollte zusammen mit den Balance-Anpassungen den Spielfluss verbessern. Stattdessen wurde das Endgame offenbar erneut viel schneller erreicht als geplant.

Der große Wipe war nach wenigen Tagen praktisch wieder eingeholt

Das ist besonders bemerkenswert, weil Season 2 erst am 15. Oktober 2026 gestartet ist und sämtliche normalen Level sowie das Bargeld zurückgesetzt wurden. In unserem großen Überblick zu WARDOGS Season 2 war die Progression bereits einer der entscheidenden Punkte. BULKHEAD hatte die XP-Kurve verändert und gleichzeitig Waffen, Fahrzeuge und Freischaltungen neu verteilt. CEO Joe Brammer hatte schon vor dem Update eingeräumt, dass auch Season 2 die Balance vermutlich noch nicht vollständig lösen würde.

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Jetzt geht das Studio noch einen Schritt weiter. Klar erkennbare Balance-Probleme sollen korrigiert werden. Bei Änderungen, über die sich die Community uneinig ist, will der Entwickler dagegen zunächst beobachten, wie sich Season 2 entwickelt. Einen erneuten kompletten „Wipe“ an diesem Wochenende wird es ausdrücklich nicht geben. Das wäre laut Entwickler unfair gegenüber Spielern, die bereits Zeit in die neue Progression investiert haben.

WARDOGS Season 3 könnte zum nächsten Neustart werden

Stattdessen erwägt BULKHEAD einen deutlich früheren Start von Season 3. Dabei könnten auch Inhalte vorgezogen werden, die eigentlich erst für die nächste Season vorgesehen waren. Einen Termin nennt das Studio allerdings noch nicht. Weitere Details sollen in einem Entwickler-Vlog in der kommenden Woche folgen.

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Für WARDOGS ist das ein ungewöhnlich schneller Kurswechsel. Der Shooter hat sich innerhalb von etwas mehr als zwei Wochen über drei Millionen Mal verkauft, befindet sich aber weiterhin im Early Access. Genau dafür nutzt BULKHEAD die Seasons offenbar ziemlich konsequent: Änderungen ausprobieren, echte Spielerdaten sammeln und notfalls Entscheidungen wieder verwerfen.

Der interessanteste Punkt ist deshalb nicht, dass Season 3 irgendwann kommt. Das war ohnehin klar. Entscheidend ist, dass BULKHEAD schon 48 Stunden nach dem großen „Season 2“-Reset darüber nachdenkt, den nächsten Neustart vorzuziehen. Einen konkreten „Season 3“-Termin gibt es derzeit aber noch nicht.