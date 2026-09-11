Wardogs: Serverprobleme sorgen direkt zum Start für Review-Bombing

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Start von Wardogs auf dem PC sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein. Stattdessen verbringen viele Spieler ihre ersten Stunden offenbar damit, auf eine Verbindung zu den Servern zu warten. Der massive Ansturm zum Early-Access-Start hat die Infrastruktur des taktischen Shooters offenbar deutlich stärker belastet als erwartet.

Die Folge lässt sich inzwischen auch auf den Bewertungsseiten erkennen: Wardogs wird von enttäuschten Spielern mit negativen Bewertungen überhäuft.

Zu viele Spieler wollen gleichzeitig loslegen

Wardogs ist am 10. September 2026 in den Early Access gestartet. Das Interesse an dem taktischen Multiplayer-Shooter scheint dabei deutlich größer auszufallen, als es der Entwickler erwartet hatte.

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Das Grundprinzip ist schnell erklärt: Drei Teams treten auf einer großen Karte gegeneinander an und kämpfen um die Kontrolle über bestimmte Gebiete. Gleichzeitig spielt die Wirtschaft eine wichtige Rolle, denn Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstung müssen vor dem Einsatz gekauft werden. Gerade zum Start auf Steam wollten offenbar sehr viele Spieler gleichzeitig ausprobieren, ob die Mischung funktioniert. Das Problem: Die Server mussten mit diesem Ansturm klarkommen.

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Review-Bombing wegen der Server

Wer ein Spiel kauft und anschließend nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten spielen kann, reagiert verständlicherweise nicht besonders entspannt. Genau das scheint derzeit auch bei Wardogs zu passieren. Ein Teil der negativen Bewertungen richtet sich dabei weniger gegen das eigentliche Gameplay als gegen die technischen Probleme rund um den Start.

Das ist bei einem Multiplayer-Spiel besonders ärgerlich. Selbst wenn das Spielkonzept überzeugt, bringt das wenig, wenn man nicht zuverlässig ins Spiel kommt oder ständig mit Verbindungsproblemen zu kämpfen hat.

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Entwickler müssen jetzt schnell reagieren

Für Bulkhead ist der Start damit eine ziemlich wichtige Bewährungsprobe. Das Studio hat mit Wardogs einen ambitionierten taktischen Shooter entwickelt, der sich bewusst von klassischen Arena-Shootern unterscheiden möchte.

Die kommenden Tage dürften deshalb entscheidend werden. Wenn die Serverprobleme schnell behoben werden, könnten sich einige der negativen Bewertungen wieder drehen. Bleiben die Schwierigkeiten dagegen bestehen, könnte der schwierige Start einen deutlich länger anhaltenden Eindruck hinterlassen.