Team17 veröffentlicht Thymesia für PC

Thymesia (c) OverBorder Studio

Team17 wird das von OverBorder Studio entwickelte „anstrengende Action-Rollenspiel“ Thymesia für PC über Steam veröffentlichen, wenn es später im Jahr 2021 veröffentlicht wird.

„Die Begeisterung der Community war unglaublich und wir freuen uns, mit Team17 an Thymesia zu arbeiten“, sagte Moon Lee, Game Director von OverBorder Studio, in einer Pressemitteilung. „Eure Unterstützung hat maßgeblich zur Entwicklung des Spiels beigetragen und wir können es kaum erwarten, die herausfordernde Welt, die wir geschaffen haben, später in diesem Jahr mit den Spielern zu teilen.“

Craig McCarthy, Produzent von Team17, fügte hinzu: „Thymesia ist ein einzigartiger Titel für Team17 und wir freuen uns riesig, mit OverBorder Studio an diesem dunklen und düsteren Titel zu arbeiten. Wir sind zuversichtlich, dass es den Spielern Spaß machen wird, die Welt zu erkunden und ihre Kampffähigkeiten als Corvus zu testen, um sich gegen die monströsen Feinde zu behaupten, die auf sie warten. “

Thymesia bietet eine von einer Pest heimgesuchte Welt an und fordert die Spieler mit rasanten Nahkämpfen heraus, während sie die Geheimnisse aufdecken, die die erschreckend schöne Welt verbirgt.

Im Zentrum der Geschichte steht Corvus, ein mysteriöser Charakter, der in der Lage ist, feindliche Krankheiten zu erfasse und sie als Waffen gegen seine Gegner einzusetzen. Die Spieler werden sich auf viszerale Kämpfe einlassen und wilde Offensivfähigkeiten, perfekt abgestimmte Paraden und dynamische Ausweichmanöver kombinieren, um starke Feinde zu besiegen. Die Spieler haben auch die Möglichkeit, Corvus an ihren eigenen Spielstil anzupassen und verschiedene Statistiken zu verbessern, um Corvus Erinnerungen wiederherzustellen.