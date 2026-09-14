Wardogs: Spieler riskieren Bann durch XP-Farming auf Steam-Servern

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer in Wardogs möglichst schnell im Level aufsteigen möchte, sollte gerade etwas vorsichtig sein. Die Entwickler gehen offenbar gegen Spieler vor, die bestimmte Server ausschließlich zum XP-Farming nutzen. Wer dabei erwischt wird, muss laut einer Warnung sogar mit einem permanenten Bann rechnen.

Der Grund dafür ist eine ziemlich ungewöhnliche Entwicklung rund um die Server des Spiels. Ein großer Teil der Community soll die Server inzwischen nicht mehr für normale Matches verwenden, sondern sie gezielt zum Sammeln von Erfahrungspunkten missbrauchen.

84 Prozent der Server werden zum Farmen genutzt

Besonders drastisch ist die Zahl, die hinter der Warnung steckt. Laut Wardogs sollen inzwischen rund 84 Prozent aller Server für XP-Farming genutzt werden.

Dabei geht es offenbar um Server, auf denen Spieler möglichst schnell Erfahrung sammeln können, ohne tatsächlich regulär zu spielen. Das Problem: Dadurch werden Server blockiert, die eigentlich für normale Spieler gedacht sind. Für ein Multiplayer-Spiel ist das natürlich ziemlich ärgerlich. Wer einfach eine Runde Wardogs spielen möchte, könnte dadurch auf weniger verfügbare Server stoßen.

Entwickler kündigen harte Konsequenzen an

Die Entwickler wollen diese Entwicklung offenbar nicht einfach hinnehmen. In einer Warnung machen sie deshalb klar, dass Spieler, die solche Server zum Farmen nutzen, mit Konsequenzen rechnen müssen. Besonders wichtig ist dabei: Es geht nicht nur um eine kurze Sperre.

Wer gegen die Regeln verstößt, soll permanent gebannt werden können. Spieler sollten deshalb genau darauf achten, auf welchen Servern sie unterwegs sind und wie sie dort spielen. Das dürfte vor allem diejenigen treffen, die sich bewusst auf Servern einfinden, deren einziger Zweck darin besteht, möglichst schnell XP zu sammeln.

Wardogs will die Server wieder für normale Matches

Die Maßnahme dürfte vor allem dazu dienen, die noch überlastete Serverlandschaft wieder zu normalisieren. Wenn tatsächlich mehr als vier von fünf Servern für XP-Farming verwendet werden, bleibt für reguläre Spieler schließlich nicht mehr besonders viel übrig.

Ob die Bann-Drohung tatsächlich dazu führt, dass die Community ihr Verhalten ändert, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.