GTA 6 sieht plötzlich unschärfer aus: Doch der Launch-Trailer täuscht womöglich

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der neue GTA 6 Launch-Trailer sieht sichtbar anders aus als früheres Material. Lichtquellen strahlen stärker, das Bild wirkt stellenweise weicher und einige Szenen besitzen einen deutlich wärmeren, fast gelblichen Look. In der GTA-Community hat das inzwischen eine überraschend große Diskussion ausgelöst: Hat Rockstar die Grafik von Grand Theft Auto VI kurz vor dem Release tatsächlich verändert?

Auf Reddit.com erreichte allein eine Diskussion über den stärkeren Bloom-Effekt und die weichere Darstellung mehrere Tausend Bewertungen. Weitere Nutzer vergleichen einzelne Szenen direkt mit Trailer 2 und sprechen von stärkerem Motion Blur, Depth of Field und einer Art weichem Filter. Das lässt sich im veröffentlichten Video durchaus erkennen. Ein bestätigter Grafik-Downgrade ist das allerdings nicht.

Rockstar nennt das Video nicht Gameplay-Trailer

Der wichtigste Unterschied steckt bereits im Namen. Rockstar bezeichnet das am 15. Oktober veröffentlichte Video auf der offiziellen GTA 6-Webseite ausdrücklich als „Launch Trailer“. Es ist kein technischer Gameplay-Vergleich und Rockstar erklärt auch nicht, dass Bloom, Farbgebung oder Unschärfe exakt den Einstellungen der Verkaufsversion entsprechen.

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Für eine realistischere Einschätzung gibt es bereits besseres Material. Beim großen 26-minütigen Extended Look vom August bestätigte Rockstar ausdrücklich, dass das gezeigte Material vollständig aus dem Spiel stammt und auf einer PS5 aufgenommen wurde. Dort fällt die Darstellung deutlich klarer aus. Wir haben die wichtigsten Szenen und Spielmechaniken bereits in unserem Überblick zu den 27 wichtigsten GTA 6 Gameplay-Details zusammengefasst.

Der verschwommene Look könnte eine bewusste Entscheidung sein

Genau deshalb vermuten viele Spieler, dass Rockstar den Launch-Trailer für seine Präsentation stärker bearbeitet hat. Beweisen lässt sich das derzeit nicht. Dasselbe gilt aber für die gegenteilige Behauptung, „GTA 6 habe kurz vor Release ein Grafik-Downgrade erhalten“. Der Trailer allein liefert dafür keine ausreichende Grundlage.

Dazu passt eine weitere technische Auffälligkeit. Eine Analyse des Trailers zeigt Probleme beziehungsweise ungewöhnliche Entscheidungen beim „Color Grading“ und „Tonemapping“. Was dahintersteckt und warum daraus noch keine Aussage über das fertige HDR von GTA 6 möglich ist, haben wir in der Analyse eines Experten zum möglichen HDR-Problem von GTA 6 ausführlich erklärt.

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Die Unterschiede zwischen den Videos sind also real. Die Ursache kennen wir nicht. Wer wissen möchte, wie GTA 6 beim tatsächlichen Spielen aussieht, sollte deshalb vor allem den Extended Look als Vergleich heranziehen und nicht einzelne stark inszenierte Szenen des Launch-Trailers. Spätestens mit dem Release am 19. November 2026 lässt sich klären, ob der weichere Look nur für das Marketing verwendet wurde oder tatsächlich im fertigen Spiel auftaucht.