The Witcher 4: Wie groß wird die Map? – Alles, was du wissen musst

Fans der Witcher-Reihe warten seit Monaten gespannt auf neue Informationen zu The Witcher 4. Mit dem Cinematic-Trailer bei den „The Game Awards 2024“ wurden einige Fragezeichen gelöst. Nachdem The Witcher 3: Wild Hunt mit einer riesigen offenen Welt und einer fesselnden Story die Messlatte sehr hoch gelegt hat, sind die Erwartungen an den nächsten Teil enorm. CD Projekt RED hat nun einige spannende Details zur Größe der Map in The Witcher 4 verraten – und die Vorfreude wächst weiter.

Was erwartet uns auf der Map von The Witcher 4?

Die genaue Größe der Welt in The Witcher 4 ist noch nicht bekannt. Doch der Game Director Sebastian Kalemba und die Executive Producerin Gosia Mitrega haben im Friends Per Second Podcast einen ersten Einblick gegeben. Die Karte von The Witcher 3 hatte eine Fläche von etwa 142 Quadratkilometern. Sie umfasste eine Vielzahl bekannter Orte, darunter White Orchard, Novigrad und die Skellige-Inseln.

Obwohl noch nicht alle Locations für den vierten Teil bestätigt sind, können wir davon ausgehen, dass einige bekannte Gebiete zurückkehren. Im Trailer zu The Witcher 4 sehen wir ein nordisches Dorf, was darauf hindeutet, dass Ciri neue Regionen entdecken wird. CD Projekt RED hat außerdem angekündigt, dass die Welt groß und reich an Inhalten sein wird, was auf ein episches Abenteuer hindeutet.

Wird The Witcher 4 größer als sein Vorgänger?

Die Erwartungen an die Größe von The Witcher 4 sind hoch. The Witcher 3 war bereits riesig, und auch Cyberpunk 2077 konnte nach seiner Veröffentlichung mit bedeutenden Updates und Erweiterungen punkten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch The Witcher 4 nach der Veröffentlichung zusätzliche DLCs erhalten wird, die die Welt noch weiter vergrößern. Damit könnte die Größe des Spiels, ähnlich wie bei The Witcher 3, nach dem Launch weiter anwachsen.

Ein spannender Aspekt von The Witcher 4 ist, dass Ciri die Hauptrolle übernimmt. Geralt, der in den ersten drei Teilen die zentrale Figur war, tritt nun in den Hintergrund. Das Spiel wird voraussichtlich das kanonische Ende von The Witcher 3 aufgreifen, bei dem Ciri selbst zur Hexerin wird. Wer seine The Witcher 3-Speicherstände behält, könnte möglicherweise sehen, wie Entscheidungen aus dem dritten Teil Einfluss auf das Spiel haben.

Obwohl Geralt nicht der Hauptcharakter ist, hoffen viele Fans darauf, ihn in The Witcher 4 wieder zutreffen. Schließlich haben wir ihn am Ende von The Witcher 3 in einem ruhigen Rückzugsort in Toussaint zurückgelassen. Vielleicht gibt es im vierten Teil einen Besuch bei Geralt in seinem Refugium oder einen Hinweis darauf, wie es ihm in seiner Pension ergangen ist.

The Witcher 4 befindet sich derzeit bei CD Projekt Red in Entwicklung.

